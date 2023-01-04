Как привезти с зимнего Байкала красивые кадры: 8 советов от фотографа

Фотограф из Иркутска Александр Ипполитов не понаслышке знает, как сделать такие снимки зимнего Байкала, чтобы передать всю красоту легендарного озера и запечатлеть поездку во всех красках. Он поделился с нами профессиональными советами – мотайте на ус!

Байкал — одно из самых уникальных мест на земле. Неудивительно, что в последнее время всё больше туристов приезжают полюбоваться жемчужиной Сибири. Байкал прекрасен в любое время года, но я люблю его больше всего именно в зимнюю пору: за фантастические украшения скалистых берегов ледяными наплесками, за гроты, которые будто создала сама Снежная королева, за космическую глубину, которую наблюдаешь сквозь прозрачную толщу льда.

Я не раз смотрел, как фотографы долго ходят около ледяных наплесков и гротов в поисках удачной локации, а итоге просто снимают их снаружи, усаживая моделей в гроты. Такие кадры имеют место, но они довольно посредственны. Всего несколько приёмов — и фотография заиграет абсолютно иными красками.

1. Когда снимать?

Фото: Александр Ипполитов

Для хороших кадров важно время съемки, а точнее – свет, ведь одна и та же сцена при неподходящем освещении может выглядеть скучно и обыденно, а при правильном – раскроется по-максимуму. Такое особенное время прозвали «золотым часом» – это примерно один час после рассвета и один час перед закатом, когда солнце только восходит и ещё не появилось из-за горизонта или только-только зашло за него. Именно в это время все вокруг заливает красивый, мягкий, естественный свет.

Большой бонус – умеренное количество облаков на небе, ведь от них отражаются солнечные лучи, рождая удивительные оттенки, от нежно-розового до насыщенного малинового. Но важно: то место, где восходит или садится солнце должно быть чистым, не затянутым облаками!

Кстати, на Байкале из-за частых и особенных ветров нередко можно увидеть фантастические лентикулярные облака. Во время золотого часа они точно будут выглядеть бесподобно.

2. Что снимать? Гроты и небольшие пещеры

Фото: Александр Ипполитов

Фотографировать нужно не сами пещеры, а тот самый антураж заката или восхода из этого грота или пещеры, вот такой простой секрет. В этом случае вы зачастую получите более сильную композицию кадра за счёт естественных рамок, которые образует выход. Этот приём также известен как «фрейминг».

Многие фотографы почему-то ищут большие пещеры, полагая, что из них будет более интересный вид. Как правило, это не так, потому что большие гроты часто бывают не полностью окованы льдом. Чтобы лёд был везде, при замерзании Байкал должно сильно штормить, что бывает далеко не всегда, но зато практически всегда небольшие гроты или даже просто ниши гораздо лучше украшены льдом и именно из них получаются лучшие снимки.

3. Где их искать?

Фото: Александр Ипполитов

В основном все стремятся попасть на остров Ольхон, но это далеко не единственное место, где можно найти интересные гроты для съемки.

Чтобы получить хорошие кадры на рассвете, лучше оказаться у восточной оконечности острова Огой, там есть несколько удачных гротов. Или вовсе поехать на противоположный от Ольхона берег, в район мыса Уюга. На самом Ольхоне для съемки рассвета не так много легкодоступных мест, а ещё к ним выстраивается практически очередь из желающих пофотографировать.

А вот для съемки заката всё же лучше выбрать именно Ольхон. Для поиска гротов и ниш нужно всего лишь прогуляться вдоль скал, а не тратить время, сидя в большом гроте и ожидая, пока уйдут группы туристов, которых, кстати, бывает немало.

4. Как снимать?

Фото: Александр Ипполитов

Итак, вы нашли подходящее место. Что дальше? Если вы выбрали небольшой грот, то вам понадобится широкоугольный объектив, иначе вся эта красота просто не уместится в кадре. Фокусные расстояния 14-16 мм будут в самый раз для полного кадра. Если вы используете фотоаппарат с матрицей, имеющей кропфактор, то сделайте поправку на него: для этого поделите ваше фокусное расстояние на кропфактор вашей камеры, чтобы понять какое фокусное расстояние окажется подходящим. Помните, что фокусное расстояние на вашем объективе указанно в эквиваленте для полного кадра, поэтому если у вас, к примеру, любительская зеркальная фотокамера от Nikon, имеющая кропфактор 1,5 то ваши 14 мм будут давать угол, как у 21 мм объектива.

А теперь про настройки. Надеюсь вы знаете, что такое треугольник экспозиции и его составляющие: выдержка, диафрагма и ISO. Ниже я буду использовать эти понятия, чтобы объяснить, как настроить фотоаппарат.

На закате или восходе свет довольно сложный, особенно если в кадре солнце. Поэтому экспонометр вашей камеры может ошибаться, и про режим АВТО рекомендую забыть. Если вы еще не умеете работать с ручным режимом М, то ваш выбор — это режим приоритета диафрагмы. Он обозначается, как A на большинстве камер, а у камер Canon как Av.

Данный режим позволяет самостоятельно выбрать диаметр отверстия диафрагмы, установив соответствующее значение f, ну а выдержку камера подберёт сама, согласно экспозамеру. На выдержку можно не обращать внимания, если вы снимаете со штатива.

Фото: Александр Ипполитов

Но как быть, если вы находитесь в малюсеньком гроте, где штатив поставить нельзя, или у вас его вообще нет?

Нужно прикрыть диафрагму поуже, чтобы как можно больше пространства в кадре попало в глубину резкости. Желательно использовать значения от f/7.1 (в идеале это должно быть f/13 – f/16). Еще нужно понять, какая понадобится выдержка, чтобы не получить смазанное изображение из-за дрожания камеры. Выдержка рассчитывается в зависимости от того, какое фокусное расстояние вы будете использовать. Она вычисляется по простой формуле: 1/(2 х фокусное расстояние). Если ваше фокусное расстояние 14 мм, то выдержка, при который вы не получите смаза, равна 1/28 сек.

Если в вашей камере есть стабилизатор изображения, то это сильно упростит задачу – можно будет использовать более длинные выдержки.

Итак, если вы установили диафрагму f/7,1 и при фокусировке и замере экспозиции камера подобрала выдержку короче, чем 1/24 сек, то все нормально. Если нет, увеличьте значение ISO, это позволит сократить выдержку.

Но это еще не все! Я уже говорил, что экспонометр может ошибаться при сложном освещении. Если вы сделали снимок и увидели, что небо пересвечено и ушло в белый свет или же наоборот – стены грота ушли в черноту, то воспользуйтесь экспокоррекцией и сделайте поправку в плюс или минус. Уверен, у вас всё получится!

5. Что снимать? Пузырьки метана во льду

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Фото: Александр Ипполитов

Застывшие во льду пузыри смотрятся очень эффектно, особенно в красивом антураже. Антуражем могут послужить шикарные облака.

Штатив, как всегда, желателен! Объектив лучше использовать широкоугольный, чтобы в кадр вошел и лед с пузырьками и небо. Диафрагму прикрываем до значений f/13-f/16, ISO ставим на минимум.

6. Что снимать? Левитирующие камни

В местах, где есть галечные пляжи и чистый лёд часто можно встретить знаменитые левитирующие камни. Уж не знаю открывать этот страшный секрет, как они появляются, или нет? Ну да ладно, открою! Ветра на Байкале бывают очень сильные, и камни сдувает с берега на лёд. Затем на солнце камни нагреваются и плавят под собой лед, и в итоге оказываются «стоящими» на тонких ледяных ножках.

Как фотографировать? Только с уровня земли. Точнее, льда – в любом случае придется ставить камеру прямо на него.

Фото: Александр Ипполитов

Здесь широкий угол не нужен, подойдут фокусные расстояния от 35 мм и до режима телефото.

Не забудьте про антураж – закатное или рассветное небо. Камень — объект небольшой и, снимая на фокусных расстояниях от 35 мм, задний план будет размыт, даже если вы выберете узкую диафрагму. Здесь она как раз и нужна, диафрагму шире f/7.1 использовать не стоит: иначе не весь камень попадет в глубину резкости. Лучше даже прикрыть её еще сильнее, например, f/10-f/16.

ISO используем минимальное.

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7. Что снимать? Ледяные обломки

Фото: Александр Ипполитов

Если во всей округе вы не нашли ни гротов, ни пузырьков, ни левитирующих камней, обратите внимание на ледяные обломки – их уж точно будет в достатке. Байкальский лёд – идеально прозрачный – на фото будет смотреться очень интересно.

Снимать тоже лучше на закате или восходе против солнца: тогда ледяные осколки дадут поразительные оттенки, пропустив через себя лучи. Настройки можно использовать те же, что и в предыдущем пункте.

8. Что снимать? Контрасты

Фото: Александр Ипполитов

Очень эффектно смотрится контраст льда и открытой воды. Открытую воду можно найти на Байкале до самого конца декабря. В это время льдом окованы только тихие заливы озера, спрятанные от ветров.

Вся прелесть в том, что в кадре будут и статичные объекты, к которым может привязаться глаз, и динамичные объекты, размытые длинной выдержкой – такой снимок выглядит более живым.

Фото: Александр Ипполитов

В заключение очень хочу попросить каждого из вас: пожалуйста, будьте аккуратны, не ломайте ледяные сталактиты, не забывайте забрать мусор, не используйте пещеры как туалеты. Да, туристическая инфраструктура на Байкале всё ещё оставляет желать лучшего, но в наших силах сохранить красоту этих мест в первозданном виде.

Приезжайте на Байкал за прекрасными снимками и счастливыми воспоминаниями! Удачи!

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Текст и фото: Александр Ипполитов