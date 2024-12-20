Как прошел кругосветный LIVE TOUR: год музыкальных путешествий с «Европой Плюс»

Рассказываем, как радиостанция исполнила мечты своих слушателей.

В 2024 году «Европа Плюс» приготовила для слушателей особенный подарок — мировой LIVE TOUR. Масштаб проекта оказался поистине беспрецедентным: самые популярные туристические места и артисты планеты встретились. Встретились с поклонниками самой актуальной музыки — слушателями «Европы Плюс»!

С февраля и до конца лета каждый месяц ведущие популярного утреннего шоу «Бригада У» Вэл и Вики исполняли мечты радиослушателей. Всё, что нужно для победы — заполнить анкету на сайте проекта и в прямом эфире обыграть соперника, правильно ответив на вопросы об артисте. Счастливчики получали уникальную возможность побывать на одном из крупнейших мировых музыкальных событий года и оторваться по полной под любимые хиты исполнителей планетарного масштаба вместе со своими +1.

50 участников кругосветного LIVE TOUR «Европы Плюс» из 13 городов страны побывали на выступлениях Armin Van Buuren, Bebe Rexha, Coldplay, Måneskin, P!NK, Peggy Gou, Tiesto, Адель, Дуа Липы и других топовых артистов в Бразилии, Германии, Испании, Объединённых Арабских Эмиратах и Швеции. А все заботы о перелёте, проживании и билетах на шоу «Европа Плюс» брала на себя.

И это было только начало, ведь осенью станция объявила о старте суперсезона проекта. Сразу 30 человек смогли отправиться на концерты Eminem, Martin Garrix, Thirty Seconds To Mars по всему земному шару.

Фото: «Европа Плюс»

В сентябре у каждого слушателя была возможность получить заветные билеты в Стамбул на концерт Thirty Seconds To Mars и под жарким турецким солнцем зажечь под песни Джареда Лето. Увидеть вживую культовую рок-группу смогли счастливчики из Волгограда, Липецка, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга и Ярославля. Каждого из них ждало путешествие для двоих по системе «всё включено»!

Один из победителей, Андрей Митюшкин из Волгограда, не скрывал своей радости: «Я большой поклонник “Европы Плюс” и “Бригады У”, и очень рад, что именно благодаря им попал в Стамбул на концерт. Перед поездкой активно слушал Thirty Seconds to Mars и проникался духом их творчества».

Оказались среди слушателей «Европы Плюс» и настоящие романтики — парень из Ярославля во время путешествия в Стамбул сделал предложение своей девушке. А вот Антон Кривошеев из Липецка знает наизусть почти все песни Джареда Лето: «Я так рад, что из тысяч заявок выбрали именно мою! Полетел в Стамбул вместе с супругой, чтобы насладиться песнями Thirty Seconds to Mars сполна! Их творчество для меня значит очень многое».

Пока первая десятка охотников за удачей зажигала в Турции, в эфире «Европы Плюс» уже звучали имена тех, кому повезло полететь в Дубай на концерт знаменитого диджея Martin Garrix. Невероятное путешествие вновь мог заполучить каждый! В Объединённые Арабские Эмираты на три дня отправились радиослушатели из Белгорода, Владивостока, Нижнего Новгорода, Новосибирска, и Тюмени.

Реклама

Их ждало проживание в роскошном отеле Atlantis, The Palm, где и выступил Martin Garrix. Знаменитый комплекс, включающий в себя два курорта мирового класса, выступил партнером проекта и встретил участников поездки не только премиальным обслуживанием, но и подарил им посещение самого большого аквапарка в мире Aquaventure.

Для Элины Урусовой из Новосибирска путешествие на концерт стало подарком ко дню рождения: «Мне вот-вот должно было исполниться 22. И я так счастлива, что смогла побывать в Дубае. С собой взяла младшую сестру. Зажгли там вместе!»

А подруга победительницы из Тюмени Александры Рачевой оказалась готова уволиться с работы ради поездки на шоу: «Сказать, что я рада победе — это ничего не сказать. Подружку правда пришлось немного поуговаривать, она переживала из-за своей высокой занятости. Но потом решила, что если потребуется, то ради концерта Martin Garrix в Дубае она забудет о своей работе. Когда в жизни ещё может выпасть такой шанс?»

Ярким и долгожданным финалом суперсезона стал концерт обладателя 15 премий Грэмми и Оскара — легендарного хип-хоп артиста Eminem — в Саудовской Аравии. Он выступил на Music Festival Soundstorm 2024 в Эр-Рияде.

Туда вместе с пятью счастливчиками из Екатеринбурга, Краснодара, Курска, Москвы и Челябинска и их +1 отправился бессменный ведущий «ЕвроХит Топ 40» Алекс Мануйлов.

Путешествие в Саудовскую Аравию, до недавнего времени остававшуюся одной из самых закрытых стран мира, стало для всех участников LIVE TOUR по-настоящему королевским — партнёром проекта выступил люксовый отель The Ritz-Carlton.

Георгий Савенко из Краснодара признался, что полетел в Эр-Рияд вместе с супругой, которая два дня не могла поверить в их победу: «Сказать, что мы счастливы — ничего не сказать! Жена, если бы не слушала эфир, наверное, до последнего момента сомневалась бы, что нам так повезло. С победой поздравляли даже родственники. Бабушка согласилась специально приехать, чтобы посидеть с детьми, пока мы будем отдыхать».

А Мария Гараева из Челябинска призналась, что мечтала вживую увидеть одного из своих любимых исполнителей: «Я очень люблю рэп, и Eminem слушаю много лет. Поэтому я безумно рада победе. Взяла с собой подругу, и мы вместе классно оторвались».