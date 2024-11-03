Как прошло официальное открытие Министерства туризма и культурного наследия Омана в Москве

В Москве состоялось официальное мероприятие Министерства туризма и культурного наследия Омана, посвященное открытию офиса по туризму Султаната Оман в России и возобновлению прямых рейсов авиакомпании Oman Air.

Деловая программа была открыта речью приглашенных официальных лиц и спикеров мероприятия: Ахмадов Мохмад Исаевич (Сенатор Российской Федерации), Хамуд Салим Аль Тувайх (Чрезвычайный и полномочный посол Султаната Оман в Российской Федерации),Кондратьев Никита Владимирович (Министерство экономического развития Российской Федерации), Зембатов Марат Русланович (Член Российско-Оманского делового совета).

Реклама

Cпикеры подчеркнули, что в последние годы Султанат Оман и Россия начали более плотное сотрудничество, развивая взаимоотношения по всем направлениям, в том числе фокусируясь на спорте, культуре, экономике и , конечно же туризме, который является большой частью развития отношений между странами. Также спикеры отметили, что за последнее время туристический поток из России в Султанат Оман многократно вырос благодаря всем предпринятым действиям.

В рамках мероприятия спикерами были представлены отличительные особенности и достоинства Омана, как туристического направления, обсуждено плановое расширение сотрудничества и проекты для дальнейшего развития отношений между странами.

О возможностях отдыха в стране рассказала глава Российского представительства Министерства туризма и культурного наследия Омана — Рудакова Регина Николаевна, которая также поделилась информацией о планах работы представительства, задачах, стоящих перед офисом по туризму и амбициозных целях по увеличению туристического потока из России в Оман.

Представители авиакомпании Oman Air — Капарулин Дмитрий Леонидович (Региональный менеджер Oman Air в Азиатско-Тихоокеанском регионе) и Полякова Маргарита Александровна (Коммерческий представитель Oman Air в России) анонсировали возобновление рейсов в Султанат Оман. Полеты возобновились с 29 октября 2024 года, воздушные судна Boeing 737-8 вылетают из Шереметьево 3 раза в неделю. С 1 декабря 2024 года планируется увеличение полетной программы до 5 рейсов в неделю, с 25 декабря 2024 года - до 6 раз в неделю. Борт самолета состоит из 2 салонов - бизнес класс и эконом класс.

Открытие офиса по туризму Омана в России подчеркивает готовность к укреплению туристических связей и обмену культурным опытом между странами, а возобновление прямых рейсов авиакомпании Oman Air предоставляет уникальные возможности для туристов, желающих исследовать красоту Омана и насладиться комфортным перелетом.