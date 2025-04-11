Как провести долгий авиаперелет: кафе-бар, гимнастика и йога

У дизайнеров и авиаперевозчиков появляется все больше идей, как сделать длительный полет интересным.

Пока некоторые авиакомпании стремятся максимально плотно использовать имеющееся пространство самолета, поместив туда как можно больше пассажиров, другие делают ставку на комфорт. Последнее особенно актуально для многочасовых авиаперелетов – люди устают сидеть на одном месте. Несколько лет назад была предложена концепция спального отсека в самолете, а еще одним вариантом стал самолет с общественной зоной отдыха.

Фото: AIM Altitude

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Эту модификацию для пассажирских лайнеров разработал дизайнер Росс Бернс (Ross Burns) из компании Aim Altitude; она была представлена на профильной выставке Aircraft Interiors Expo в 2019 году. Сама по себе идея реализуется давно: у ряда авиакоманий существуют «бортовые бары», где пассажиры премиум-классов могут проводить время в полете. Aim Altitude ранее разработала такие же места для Emirates и Virgin Atlantic, но этот проект, получивший название Ultraflex, значительно расширил возможности путешественников и, кроме того, он ориентирован на обладателей билетов любого класса.

Посещать его смогут все пассажиры, заблаговременно забронировав время и выбрав необходимый тип занятий.

Зал Ultraflex, под который в проекте была отведена часть авиалайнера, может состоять из четырех отсеков. В одном из них должны быть расположены стенды самообслуживания с едой и напитками и удобные диваны, в другом – столы для работы за компьютером, в третьем – кафе-бар, где можно просматривать спортивные события. Четвертое «гибкое» помещение с раскладной мебелью может быть использовано как место для йоги, медитации или молитвы, занятий гимнастикой или же уединенного обеда.

Разработчик подчеркивал, что главное отличие от схожих уже существующих предложений в сфере авиаперелетов – гибкость небольшого пространства, позволяющая сделать его многофункциональным. Это позволяет легче перенести полет протяженностью более 12 часов, провести время интересно и с пользой. Впрочем, судя по всему, пока проект так и не реализовали.