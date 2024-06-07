Как провести идеальные выходные в Москве

Весна – лучшее время для того, чтобы познакомиться со столицей или заново открыть для себя любимый город. Завтраки на верандах и пикники в парках, прогулки по центральным улицам и фотосессии в усадьбах – выходные в Первопрестольной гарантированно будут разнообразными, увлекательными и познавательными. Мы составили идеальный план для московского уик-энда: вам остаётся только взять с собой всё необходимое и получать удовольствие.

Утро субботы: завтрак на веранде

Начать день можно с неспешного завтрака. Весной рестораны начинают негласное соревнование за самую зелёную, креативную и просто красивую террасу, поэтому выбор велик. Забронируйте столик в любимом заведении или загляните в новое место – например, на Патриарших или Цветном бульваре, где всегда есть место гастрономическому открытию, причём как в прямом, так и переносном смыслах. Кстати, в городе становится всё больше ресторанов, в которых рады гостям с собаками, поэтому не обязательно оставлять дома пушистого любимца. Для него на сайте «Сделано в Москве» можно купить стильный яркий ошейник или шлейку. А чтобы питомец не устал и чувствовал себя уютнее, возьмите с собой удобную сумку-переноску от Puffy.

Субботний день: фотосессия в усадьбе

Москва – город с уникальной архитектурой и впечатляющим набором локаций для эффектных фотосессий, а весна с цветущими садами и обилием солнечных дней к этому процессу прекрасно располагает. Московские усадьбы – настоящий телепорт в прошлое: здесь легко устроить съёмку в стиле XIX века. Если же вам больше по душе футуризм, загляните в парк «Зарядье» или попозируйте на фоне небоскрёбов Москва-Сити. Создать идеальный образ для фотосессии на любую тему поможет вечернее платье из Дома моды «Русские сезоны». Дополнить его можно арт-сумкой от московского производителя PEPFER, а также красивой шляпой или бантом от бренда MYARI.

Сумка «Матрёшка. Супрематизм» от Pepfer

Субботний вечер: шопинг на ВДНХ

Ещё одна важная столичная локация – ВДНХ, где выставка «Россия» была продлена до 8 июля. Если хотите купить что-то приятное для себя или порадовать близких, обязательно загляните на фирменный маркет «Сделано в Москве» в павильоне № 33. Вы сможете посетить мастер-класс и выбрать подарки для друзей и родных от московских производителей. Впрочем, удачный шопинг получится устроить и онлайн, даже не выходя из дома. На сайте «Сделано в Москве» представлено много приятных и полезных вещей: от набора открыток «Азбука Москвы» до стильных украшений на любой вкус.

Набор открыток «Азбука Москвы»

Утро воскресенья: досуг в парке

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Настраиваемся на бодрую волну! Отправляйтесь в ближайший парк или сквер, чтобы поймать весеннее солнце, а заодно заняться йогой или пилатесом. На многих открытых площадках столицы, например, в «Сокольниках» и Парке Горького, проводят бесплатные практики для всех желающих. Для тренировки вам точно пригодится спортивный костюм от московского бренда Bodyca: в его линейке есть леггинсы, рашгарды, худи, свитшоты и майки. А вот для утренней велопрогулки или катания на самокате с друзьями стоит выбрать утеплённый костюм Atmosphere и практичные кроссовки Hover Over.

Спортивный костюм от Atmosphere by Eve Fashionbar

Воскресный день: пикник в парке

Продолжить день можно в том же парке: пообедайте, расположившись на солнечной полянке или в тени деревьев. Всё самое вкусное для пикника тоже получится собрать на сайте «Сделано в Москве»: например, хлеб из зелёной гречки с маком и варёную колбасу из натуральных ингредиентов от EcoMarket, вяленые томаты «Виват Томат», натуральный лимонад «Река», полезный крафтовый шоколад без белого сахара bob или московское мороженое. Заварите в любимый термос чай «Вишнёвый сад», который дополнит натуральный мармелад со вкусом клубники Philosophia de Natura. Положить продукты можно в удобную сумку из джута в стиле корзинки от «ПОЛЕ».

Не забудьте взять с собой плед и крем с SPF для защиты от солнца – даже на весеннем солнце можно обгореть! Если же вы отправляетесь на пикник в одиночестве, компанию вам составит хорошая книга – например, «Путешествие по пушкинской Москве» от издательства «Этерна». Для пикника с детьми пригодится занимательная раскраска-путеводитель «Москва» от VoiceBook.

Гречишный шоколад от bob

Воскресный вечер: всем СПА!

Вечер воскресенья можно посвятить отдыху и заботе о себе, посетив один из столичных банных комплексов или спа-центров. Например, стоит заглянуть в термально-оздоровительный аквакомплекс в Лужниках с банями, саунами и джакузи. Кстати, это отличная возможность, не дожидаясь лета, надеть новый купальный костюм Metamorfosi Swimwear. С собой возьмите уходовую косметику – ароматный гель для душа и крем Maniac Gourmet или сразу набор для спа от VOS Company.

Гель для душа от Maniac Gourmet