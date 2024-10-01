Как путешествовать одному? Советы опытного туриста

Лайфхаки для тех, кто хочет ездить по миру без компании.

Путешествовать одному — ничуть не хуже, чем в компании. Так даже интереснее — ведь вы ни к кому не привязаны, можете ехать куда и когда угодно, знакомиться с новыми людьми и находить приключения. Павел Шашлов, эксперт по PR и соло-путешественник, посетивший 34 страны, дал нам советы, как ездить по миру в одиночку.

Важный момент: они относятся к более или менее проверенным маршрутам.

Павел Шашлов эксперт по PR, журналист и соло-путешественник, посетивший 34 страны «Не рекомендую отправляться в одиночку в длительные походы или непроверенные маршруты, если нет специальной подготовки к самостоятельным открытиям. Если есть страх отправиться путешествовать в одиночку, попробуй уехать для начала в соседний город и провести там пару дней. Сравни свои ощущения. И если все ок, тогда планируй большое самостоятельное путешествие»

Плюсы путешествия в одиночку.

Во-первых, не нужно договариваться с кем-то о поездке, подстраиваться под чей-то бюджет или даты. Во время самого соло-путешествия не нужно кого-то ждать или согласовывать предпочтения: куда сходить, что посмотреть, где поужинать. Согласись: поиск компромисса на отдыхе может напрягать. И если избежать поиска компромиссов, то впечатления от увиденного становятся более насыщенными, а время — максимально комфортным. Кроме того, появится время побыть наедине с собой и почувствовать свободу от влияния привычного окружения. Соло-путешествие учит принимать вызовы, решать проблемы и быть самостоятельным. Это однозначно повышает уверенность в себе. Ну и, конечно же, путешествовать одному не значит быть одиноким. Ты легко можешь находить друзей на протяжении всей поездки. Главное пересилить себя и первому сказать незнакомому человеку: “Привет!”. Ведь, по сути, ничего плохо не произойдет после того, как ты сам начнешь разговор. Максимум, что может произойти: человек развернется и уйдет. Но ведь это точно не конец света.

Я начал путешествовать самостоятельно много лет назад назад. И это было одно из моих лучших решений. С того момента посетил 34 страны, пролетел свыше 120 тысяч километров, совершил 44 перелета и побывал в 39 аэропортах.

Лайфхаки:

Научись ориентироваться по картам. И всегда имей при себе карту офлайн, чтобы ориентироваться в чужом городе.





Держи заряженный Power Bank, чтобы телефон не разрядился и карта местности всегда была под рукой. Универсальная зарядка и переходник — must have. Всегда чувствуй себя уверенно в новой обстановке, чтобы не выглядеть «потерянным». Коси под местного, делай вид, что все знаешь о локации в которой находишься, чтобы не привлекать внимание ненужных людей.

Когда я один и хочу сфотографироваться на свою технику, то просто выбираю из толпы людей, которые выглядят более адекватными. На этот случай, смотрю в сторону мам с колясками и детьми или на пенсионеров — они вряд ли скроются с твоей техникой в руках. Опять же, есть селфи палка или штатив — отличные помощники в соло-фотографировании.

Реклама

Фото: Unsplash

Будь на связи с кем-то из родственников. Идеально дублировать свои перемещения и скидывать геолокации родным. Так близкие будут знать, где ты находишься территориально.





Не гуляй ночью в одиночку в сомнительных либо в пустынных местах, где нет людей. Будь бдительным в общественных местах и держи свои личные вещи (рюкзак) при себе. Особенно это касается паспорта и денег в метро, торговых центрах, парках, рынках или достопримечательностях — в местах, где всегда большое скопление людей.

Помни: не всем ворам нужен твой рюкзак. Иногда достаточно просто виртуозно подрезать его дно или боковой карман, чтобы вытащить из него ценные вещи. Поэтому, дублируй при себе наличные, чтобы можно было оплатить дорогу в такси до отеля/хостела. На всякий случай имей при себе визитку отеля.

Будь осторожнее с алкогольными напитками. Конечно, можно позволить себе алкоголя «для блеска в глазах», но всегда имей в виду, что лучше быть в адекватном состоянии, чтобы трезво оценить себя в меняющихся обстоятельствах.





Если останавливаться в хостеле, то выбирать лучше те, где есть комнаты на одного человека. В обычных хостелах соседи меняются со скоростью света. Это супер некомфортно, особенно когда ты ночуешь в комнате, допустим, на шестерых парней. Ведь никогда не знаешь, кто будет твоим новым соседом, во сколько он будет заезжать/выезжать из комнаты и как громко он храпит.





Бери с собой меньше вещей, чтобы было легче их переносить и хранить. К тому же, не надо будет напрягать свою спину лишними килограммами. Это еще и сохранит деньги на перевоз вещей. Кроме того, редко когда в хостелах есть большие локеры для хранения багажа. Обязательно проверяй в надежность локеров в хостелах. Но все равно, самые ценные вещи не рекомендую хранить в хостелах, потому что… это все же небезопасно.

Фото: Unsplash

Путешествуй с кем-то из отеля/хостела. Если кажется, что эта компания может быть интересной, либо вы нашли какой-то интересный маршрут и хотите отправиться вместе, то, мне кажется, это отличная идея, и в большинстве случаев она безопасная. Перед началом такого путешествия чекни социальные сети новых друзей, чтобы сложить о них впечатление. И на всякий случай продублируй их странички в личку родственнику.

Вывод: тебе не будет одиноко в соло-путешествии, потому что вокруг большое количество других путешественников, которые так же, как и ты, открыты к путешествиям в одиночку и ищут попутчиков. Желаю крутых впечатлений!