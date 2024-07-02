Как россиян обманывают на отдыхе в Краснодарском крае?

Журналисты раскрыли несколько частых схем.

Краснодарские журналисты рассказали о самых частых схемах обмана, с которыми сталкиваются туристами. Подборку составили авторы портала 93.ru.

Во-первых, отдыхающих очень часто обманывают с жильем. Здесь есть несколько способов — от сайтов-двойников отелей, где человек может «забронировать» номер, а по факту — просто перевести деньги мошенникам, до квартир, которые сдаются нескольким семьям сразу. В первом случае важно внимательно проверять адрес сайта, а во-втором — бронировать жилье только на официальных ресурсах.

Кроме того, многие туристы страдают из-за таксистов, которые берут непомерно большие деньги за поездку. Поэтому авторы статьи рекомендуют не брать машину у вокзалов — а хотя бы отходить за несколько кварталов от него. В идеале, нужно заказывать такси в официальном приложении.

Также мошенники часто обманывают туристов, которые хотят развлечься — сделать временное тату или фото с аниматором с костюме лошади, за которое потом могут попросить около двух тысяч рублей. А рисунок на коже и вовсе может обойтись человеку в 10–20 тысяч рублей.

«Мошенники подходят к семьям с детьми и предлагают сделать временную татуировку по цене в 150–200 рублей. Во время работы с ребенком весело общаются и входят в доверие. Затем оказывается, что 200 рублей — это цена за квадратный сантиметр рисунка. Родителям выкатывают нехилый счет, а если они отказываются платить, то манипулируют ребенком, доводя его до слез», — отметили авторы.

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По их словам, защитить себя в этом случае можно, лишь вызвав сотрудника полиции и отказавшись платить. Обычно такие услуги кустарные — мастера не выдают никакого чека за работу, чтобы подтвердить ее стоимость. Но в целом, чтобы избежать проблем, лучше обговорить цену и оплатить услугу заранее.

И, наконец, на Кубани — как и в других туристических регионах — людей могут обманывать в магазинах и ресторанах. Например, указывать цены за 100 граммов продукта, а не за порцию. Поэтому ужинать лучше в проверенных местах, а закупаться — в крупных сетевых торговых точках.