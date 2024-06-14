Эксперты назвали простые способы сохранить деньги.

В компании «Авиасейлс» рассказали, как сэкономить на покупке авиабилетов. Для этого можно покупать их за определенный срок до вылета в зависимости от направления, а также приобретая раздельные билеты для пересадок, пишет «Лента.ру».

Как пояснили в компании, для путешествий по России летом и весной покупать билеты нужно как можно раньше, зимой — за два-пять месяцев, осенью — минимум за неделю до поездки. А вот с зарубежными направлениями ситуация другая: летом билеты лучше брать за две-четыре недели, зимой — за два-четыре месяца, весной — за одну-две недели, осенью — за месяц.

Кроме того, можно подписываться на цену билета и «ловить» дешевые, а также смотреть альтернативные даты вылета.

«Цены на авиабилеты зависят от спроса и зачастую вылет в будние дни дешевле, чем в выходные и праздничные. Если необходимо лететь в период праздников, то бронировать билеты оптимальнее как можно раньше», — отметили эксперты.

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Еще один способ купить билеты дешевле — смотреть варианты с пересадками. Особенно это касается дальних и зарубежных направлений.

«В единое бронирование попадают билеты только одной авиакомпании, альянса или нескольких партнеров одного тревел-агентства. Если каждый рейс смотреть отдельно, можно найти более дешевые билеты разных авиакомпаний. Крупнейший пересадочный хаб для полетов в Европу из России — Турция. Оттуда можно улететь почти в любой европейский город. А для перелетов в страны Азии самый популярный авиационный хаб — Китай», — объяснили аналитики сервиса.