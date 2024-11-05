Как сэкономить на зимних перелетах?

Специалисты назвали способы сохранить свои деньги.

Покупать билеты на зимние перелеты лучше за несколько месяцев (получается, в этом году многие уже опоздали). При этом для каждой страны и города есть свои правила экономии — их раскрыли в компании «Авиасейлс».

По словам аналитиков, билеты на международные рейсы лучше покупать за два-три месяца или пару недель до вылета, а на внутренние — за два-четыре месяца до вылета. Так они обойдутся туристам выгоднее всего.

В этом году большинство россиян на праздники собираются в Москву (17%) и Санкт-Петербург (12%). Им аналитики посоветовали покупать билеты хотя бы за пару месяцев — то есть, заняться этим уже сейчас.

За границей путешественники в основном выбирают Ташкент (10%), Бангкок и Пхукет (по 6%). В первом случае эксперты советуют приобретать билеты за полтора месяца, а в остальных — за одну-три недели. В Душанбе это лучше делать за месяц, в Ереван и Дубай — за две-три недели, а в Стамбул — за одну-четыре недели.

Самые выгодные билеты обычно продаются в будние дни — из-за меньшего спроса. Также иногда дешевле выходит бронировать перелеты по дальним направлениям с пересадками отдельно, например, Екатеринбург — Сочи, Сочи — Дубай. Планируя поездку, можно посмотреть цены на билеты на соседние даты — они могут быть ниже, заключили в «Авиасейлс».

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