Как сэкономить в путешествии: 5 простых способов

Эксперт рассказала, как сохранить деньги в поездках.

Эксперт по туризму назвала пять способов сэкономить в путешествиях в другой город или страну. Своим советами Татьяна Хусаинова поделилась с «Лентой.ру».

1. Летать вечерними рейсами

Собираясь в путешествие, нужно тщательно и заранее выбирать билет на самолет. Стоимость перелета может варьироваться в зависимости от дня недели (в пятницу и выходные это будет дороже) и времени суток. Лучше всего выбирать начало недели и вечернее или ночное время — такие билеты выгоднее всего.

Многие авиакомпании предлагают скидки в понедельник. Но у перевозчиков могут быть разные условия, поэтому лучше планировать поездку и отслеживать предложения

2. Не ездить на такси

На месте лучше передвигаться не на такси, а на общественном транспорте. По крайней мере, на нем можно добраться хотя бы от аэропорта в отель — такие поездки на машине обычно самые дорогие. Они стоят примерно в 10 раз больше поездки на автобусе. Впрочем, если вы приехали компанией, можно скинуться и арендовать машину на месте.

3. Жить не в центре

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Для того, чтобы сэкономить на аренде жилья, достаточно жить не в туристическом центре. Дешевле всего будет стоить койко-место в хостеле, а для семьи или большой компании можно снять квартиру или апартаменты с кухней.

Фото: Unsplash.com

4. Не есть в ресторанах

Дешевле будет питаться не в ресторанах, а в небольших кафе и заведениях, куда ходят местные жители. Так можно не только познакомиться с кухней страны и попробовать традиционные блюда, но и значительно сэкономить на питании. Тем, кто снимает квартиру, выгоднее готовить дома.

5. Купить местную сим-карту

Если вы отдыхаете за границей, дешевле не пользоваться роумингом, а использовать бесплатный Wi-Fi в отеле и кафе или купить местную сим-карту.

В заключение эксперт посоветовала путешествовать не в высокий сезон, а в межсезонье. По ее словам, это позволит купить билеты на 41% дешевле и гораздо выгоднее снять жилье (выбирая из большего количества предложений). Кроме того, можно будет гулять по городу в комфортную погоду и смотреть достопримечательности без толп туристов.