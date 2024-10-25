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Спецноминация от Jetour: поделись автомаршрутом!

№ 4 (13)

Сентябрь – ноябрь

Russian Traveler №4(13) 2024
Спецноминация от Jetour: поделись автомаршрутом!
Спецноминация от Jetour: поделись автомаршрутом!

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Как сэкономить во время путешествия на Бали?

Фото: Unsplash

Эксперты назвали способ, который поможет сохранить «сотни тысяч рублей».

Россияне могут сэкономить при поездках на Бали, выбирая стыковочные рейсы в Китае. Такой способ поможет сохранить «сотни тысяч рублей», рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Там отметили, что, несмотря на запуск прямых рейсов на остров из России, стыковочные пока все равно могут быть дешевле. При этом можно летать ближневосточными и китайскими авиакомпаниями.

К примеру, стоимость туров на 12 ночей с вылетом стыковочным рейсом в Китае из Москвы 25 декабря стартует от 350 000 рублей на двоих. А такая же поездка с прямым перелетом обойдется уже в 869 000 рублей. И в том, и в другом случае предоставляется номер в пятизвездочном отеле.

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