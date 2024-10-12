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№ 4 (13)

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Russian Traveler №4(13) 2024
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Как сэкономить зимой на покупке туров на море?

Фото: Ethan Robertson / Unsplash

Большого секрета нет, считают в Российском союзе туриндустрии (РСТ). Главное отправляться в поездку не в пиковые даты и приобретать туры по акциям раннего бронирования.

Чтобы сэкономить на покупке туров в холодный и теплый сезон, лучше позаботиться об этом заранее и попасть на «акции раннего бронирования». Такой совет путешественникам дал вице-президент РСТ Дмитрий Горин. 

«Последние годы очень актуальны курсовые изменения, волатильность валют. Потому что это зачастую составляет 20 процентов [стоимости]. Пакетный тур лучше брать через турагента, туроператора, так как есть специальная цена на перевозку, на отель», – пояснил эксперт в разговоре с «Лентой.ру».

По словам Горина, самое важное это покупать пакетные туры не в сам сезон и не в пиковые даты: 

«В туризме очень ярко выражены изменения цен в сезон в большую сторону, поэтому если есть задача отдохнуть бюджетнее, то лучше не путешествовать в пиковые даты: это июль, август, новогодние праздники, рождественские и период школьных каникул. Цены в этот момент могут быть выше».

Ранее Горин посоветовал россиянам иметь два загранпаспорта из-за увеличившихся сроков рассмотрения виз. Он отметил, что всем желающим провести новогодние праздники в Европе, стоит озаботиться подачей заявки на шенгенскую визу как можно раньше.

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