Как снимать в Антарктиде? Рассказывает шеф-фотограф Russian Traveler

Наш шеф-фотограф Андрей Каменев побывал на белом континенте и делится советами для фотографов и путешественников.

Антарктида — самый загадочный и труднодоступный континент Земли с удивительной природой, не тронутой человеком. Для фотографа путешествие туда — это шанс сделать уникальные снимки местных ландшафтов и животных. О том, как снимать в Антарктиде и какая экипировка понадобится для путешествия, нам рассказал шеф-фотограф Russian Traveler Андрей Каменев.

Как попасть в Антарктиду?

Поездки в Антарктиду проводятся только в весенне-летний период, когда в России стоит зима. Когда зима приходит на сам белый континент, там наступает полярная ночь с холодами – доходит до -80 °C. По словам Андрея Каменева, сейчас в Антарктиде весна, а средняя температура колеблется от нуля до -10 °C.

Андрей Каменев шеф-фотограф Ruissian Traveler «Добраться до Антарктиды непросто: весь путь из России занял более трех дней, из которых я более 40 часов провел в воздухе. Затем я пересел на небольшое судно, где находилось всего около 80 человек — стал участником фотографического круиза».

Каменев вместе с другими участниками круиза отправился на Антарктический полуостров — выступ в сторону Южной Америки с большим количеством островов. Он считается самой теплой территорией белого континента. Участники экспедиции должны были снимать антарктических животных, айсберги и уникальные природные ландшафты.

Фото: Андрей Каменев

Андрей Каменев шеф-фотограф Russian Traveler «В Антарктиде очень яркие, необычные рельефы: огромные горы с висящими ледниками, которые входят в море, и гигантские айсберги. Очень запомнился Пролив Дрейка — один из самых опасных для судоходства в мире».

Кого снимать в Антарктиде?

Главный объект для съемки в Антарктиде — это пингвины. Во время экспедиции фотографы чаще всего видели два вида: папуанских пингвинов и пингвинов Адели. Важный момент: законы, действующие на континенте, запрещают приближаться к животным ближе, чем на пять метров. Однако пингвины в Антарктиде не пугливые и могут подойти к человеку сами.

Андрей Каменев шеф-фотограф Russian Traveler «Из крупных животных мы встречали горбатых китов и финвалов. Общая численность китов в Антарктиде достигает одного миллиона особей, поэтому увидеть их можно достаточно часто, но не близко».

Для того, чтобы увидеть кита вблизи, с корабля организуют бот-круиз: небольшая группа следует за животным на небольшой лодке. При этом, по закону, к киту нельзя приближаться на расстояние меньше 50 метров. Но бывает так, что кит тоже может сам подплыть к людям и вынырнуть рядом.

Кроме того, в Антарктиде часто бывают встречи с морскими слонами, а также встречаются морские леопарды и тюлени-крабоеды. Но здесь должно повезти: эти животные малоактивны — обычно они лежат на льдинах или на заснеженном берегу. Чтобы снять их, фотограф должен оказаться в нужное время в нужном месте.

Как снимать в Антарктиде?

Реклама

По словам Андрея Каменева, в Антарктиду лучше всего брать скорострельные камеры: когда кит выныривает из воды или показывает хвост, у фотографа есть всего 2-3 секунды, чтобы запечатлеть это. Кроме того, скорострельность нужна, чтобы запечатлеть быстро летящих птиц — к примеру, альбатросов.

Андрей Каменев шеф-фотограф Russian Traveler «На берегу, где есть пингвины и отдыхающие тюлени, вы можете подойти к ним вплотную — поэтому слишком тяжелую оптику тащить не нужно. Что касается штатива, то он берется по желанию: использовать его на корабле невозможно — разве что на берегу».

При этом Каменев напоминает, что сейчас в Антарктиде введены жесткие правила съемки и общения с животными. Фотографы не могут садиться в снег или вставать на него даже на колено, а ножки штативов и обувь дезинфицируются как до, так и после поездки в специальных ваннах.

Фото: Андрей Каменев

Андрей Каменев шеф-фотограф Russian Traveler «Для подводной съемки, съемки айсбергов, водорослей и — если повезет — ныряющих пингвинов, подойдет последняя модель экшн-камеры GoPro и монопод».

Сейчас в Антарктиде полярный день, круглые сутки светло — это хорошо для съемок, заключает шеф-фотограф. Снимать можно круглосуточно.

Что брать с собой в Антарктиду?

Для того, чтобы путешествие в Антарктиду прошло комфортно, необходима качественная экипировка. Андрей Каменев рекомендует брать с собой теплые, непродуваемые и непромокаемые куртку и штаны, термобелье, флиску, шапку, перчатки и, конечно же, надежную обувь. Во время экспедиции в Антарктиду шеф-фотограф Russian Traveler ходил в ботинках ULT-TRN от бренда ECCO.

Фото: Андрей Каменев

Путешественник в Антарктиде должен быть готов к любым ситуациям: он должен крепко стоять на ногах на скользком льду и выдерживать долгие переходы. Грамотно подобранная обувь играет в этом плане огромную роль. К примеру, у данных ботинок есть самоочищающийся протектор из резины Michelin с двумя зонами устойчивости: благодаря разнонаправленному глубокому рисунку он гарантирует превосходное сцепление на любой поверхности, будь то снег или лед.

Фото: Андрей Каменев

Подошва из инновационного материала PHORENE™ легче на 33% обычного полиуретана и не теряет свои свойства до -40°C. А благодаря технологии заливки подошвы FLUIDFORM™ обувь повторят изгибы стопы, что позволяет комфортно переносить даже большие нагрузки в Антарктиде.

Фото: Андрей Каменев

«Эти ботинки непромокаемые, хорошие и удобные», — отмечает Андрей Каменев. А еще, отправляясь на белый континент, шеф-фотограф Russian Traveler советует захватить зеркальные солнцезащитные очки: они нужны, чтобы защитить глаза, поскольку в Антарктиде повышен ультрафиолет.