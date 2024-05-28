Как собрать образ на лето для приключений в городских джунглях?

Впереди лето – время новых приключений, впечатлений и свободы. Нужно столько всего успеть: осуществить заветное желание или отправиться в путешествие мечты, попробовать новое хобби или решиться на смену образа. Ведь стиль легко может стать отражением ваших идей и стремлений.

Бренд одежды Zolla как раз выпустил новую коллекцию для незабываемых приключений и воплощения самых ярких и смелых идей этим летом.

В женской коллекции есть наряды на любое настроение: как романтичные струящиеся платья с цветочными принтами из невесомых экологичных материалов – незаменимый элемент гардероба в знойную погоду, так и дерзкие вещи капсулы Safari Park, в которой можно найти природные оттенки, тропические мотивы и активный черно-белый принт – самое то, чтобы выделиться из толпы в городских джунглях.

Ну а в сердце женской коллекции – деним различных оттенков (от классического голубого до ультрамодного металлизированного) и форматов (от костюмных сетов до джинсовых курток).

Лейтмотивом мужской коллекции стал идеальный баланс между стилем и практичностью. Капсульный гардероб придется по вкусу любителям лаконичных образов: классические силуэты, природные оттенки, благородный дышащий материал (натуральный лён – находка для жаркого лета). Ярких оттенков в гардероб можно добавить капсулой, вдохновленной космосом и аниме: футболки с трендовыми изображениями и принтованные рубашки подойдут для создания как простых, так и многослойных стильных образов.

Тематика сафари и летних путешествий тоже нашла отражение в мужской коллекции – сезонная классика, не теряющая своей актуальности. Палитра капсулы вдохновлена природой и культурой экзотических стран. Натуральные приглушенные цвета соседствуют с окрашиванием в технике тай-дай и принтами с мексиканскими и индонезийскими мотивами.

Фото: Zolla

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Дорога возникает под шагами идущего – слышали про такое? А чтобы эти шаги были уверенными, лучше всего подобрать подходящую и удобную обувь для своего маршрута. Особенное внимание стоит уделить своим ногам и их комфорту, если вы отправляетесь куда-то в поход по лесным или горным тропам. Хотя даже для вылазки на пикник или стильной фотосессии на природе не помешает пара стильных кроссовок!

Например, для сезона активного отдыха могут подойти новые кроссовки Lumberjack Derulo, которые совмещают в себе стильный внешний вид и надежное исполнение – в магазинах спортивного стиля SneakerBOX можно найти целую летнюю коллекцию бренда, вдохновленную самой природой.