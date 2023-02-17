Как справиться с аэрофобией? Рассказывает стюардесса и психолог

Бывшая сотрудница авиакомпании рассказала о причинах боязни полётов и назвала способы борьбы с ней.

"Один из самых частых вопросов, которые мне задавали, пока я летала, был таким: «Как ты не боишься?»", вспоминает в беседе с Russian Traveler бывшая стюардесса, а ныне психолог Анна Корякина. Ответа на этот вопрос всегда было два.

Во-первых, доверие к пилотам — несмотря на то, что бортпроводники часто видят их в первый раз. А во-вторых — все члены экипажа хорошо знают систему и нюансы. И готовы (в лице самой Анны) поделиться ими с читателями — чтобы им больше не было страшно.

Момент первый. Техника.

Технически пилоты выполняют всю подготовку по чек-листу исполнитель-контролёр: проверка системы происходит, когда один лётчик зачитывает список вслух, а второй сообщает, что сделал. То есть, командно они проверяют систему до вылета по алгоритму — по специальному документу. И здесь нет шанса что-то забыть или пропустить.

Сама система самолёта имеет сразу несколько аварийных режимов на случай поломок. Все системы самолёта дублируются: есть основная и резервная. Все неисправности, отклонения от нормы система сразу сообщает.

Анна Корякина психолог, бывшая бортпроводница, автор книги «Дорога в облаках» «Самолёты ломаются на земле», говорили нам. Поэтому их проверяют перед взлётом. Не считая ситуаций, когда, например, в двигатель попала птица. Пилоты осматривают самолёт перед каждым вылетом на предмет подтверждений, а техники его обслуживают. Кстати, поэтому, в том числе нужно время между прилётом с одного рейса и вылетом на следующий. А пассажиры не понимают, почему же он так долго стоит. Не думайте, что самолёт на ночь поедет спать в ангар, а там его осмотрят. Нет. Он летает непрерывно, за исключением каких-то технических случаев. Поэтому надо успеть его проверить за тот час, который он стоит на стоянке».

Момент второй. Доверие.

Лётчики часто проходят подготовку и переподготовку. Им необходимо постоянно читать документацию. Быть пилотом — значит что-то изучать на протяжении всей лётной работы.

Но помимо пилотов есть ещё автопилот. Современные самолёты очень умны сами по себе. Техника многое подсказывает летчикам: например, она сигнализирует о сближении с другими воздушными судами или определяет расстояние до земли при посадке.

Пилоты во время всего рейса ведут связь с землёй, с диспетчерами. С волны одного диспетчера они переходят к другому на протяжении всего пути.

Турбулентность не так страшна, как кажется, — это как на кочках по дороге ехать.

Самые критичные моменты — это взлёт и посадка. Помню, как на рейсе из Стокгольма нас резко подбросило прямо на взлете. Хорошо, что ремни были пристегнуты изначально. Иначе бы точно головой встретила потолок. Один раз.

Второй раз. Прозвучал голос командира: «Бортпроводникам занять свои места». У нас есть герои, которые не дожидаются набора высоты и начинают работать раньше, чайник заваривают. После голоса командира с последнего ряда ко мне повернулся иностранец, я сидела как раз лицом в салон, и спросил на английском:

— Что он сказал?

— Пристегнуть ремни.

— Вы уверены?

— Да. Все хорошо.

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Откуда берется аэрофобия?

У аэрофобии есть несколько возможных причин. Хотя, надо понимать, что причины всегда индивидуальны, как и сами люди. Но, среди прочих, это могут быть

Проблемы с доверием. Предположим, девушка не доверяет людям или мужчинам в принципе. Тогда неосознанно она перекладывает это недоверие и на лётчиков в её самолёте. Как им можно доверить целый самолёт, битком набитый пассажирами? И вот трясётся весь рейс, пока летит. Вдруг сейчас он отвлечется на стюардессу и забудет нажать нужную кнопку? На самом деле стюардессы сидят за отдельной закодированной дверью, и бортпроводницы заходят только дать еду, воду и по рабочим вопросам.

Предположим, девушка не доверяет людям или мужчинам в принципе. Тогда неосознанно она перекладывает это недоверие и на лётчиков в её самолёте. Как им можно доверить целый самолёт, битком набитый пассажирами? И вот трясётся весь рейс, пока летит. Вдруг сейчас он отвлечется на стюардессу и забудет нажать нужную кнопку? На самом деле стюардессы сидят за отдельной закодированной дверью, и бортпроводницы заходят только дать еду, воду и по рабочим вопросам. Вторая возможная причина — человек не способен расслабиться, потому что не может контролировать полёт. Да, в небе пассажиры теряют чувство контроля. Но многое ли мы контролируем на земле?

Тревожность. Если вы склонны тревожиться по любому поводу, то самолёт не станет исключением. Сюда же можно отнести впечатлительность от фильмов типа «Пункта назначения», новостей, странных звуков в самолёте.

Если вы склонны тревожиться по любому поводу, то самолёт не станет исключением. Сюда же можно отнести впечатлительность от фильмов типа «Пункта назначения», новостей, странных звуков в самолёте. Стрессовая ситуация в прошлом. Это может быть травмирующая ситуация, которая вызывает страх, или даже чужой опыт.

Глубинная психология. Когда у ребенка есть опыт того, что «земля уходит из-под ног», он отпечатывается в психике, но забывается. Самолёт является триггером буквального отрыва от земли. Человек перестает чувствовать себя в безопасности. Причем неважно, земля из-под ног уходила буквально или метафорически. Возможно, он падал в детстве, а возможно, так сильно расстраивался, что внутри было ощущение «уходящей из-под ног опоры». В ситуации, когда не можешь опереться на значимого взрослого — опоры нет. Но тело помнит все, и самолёт это актуализирует. Человек как бы «зависает» от своих переживаний — разумом объясняет себе, что это все самолёт, а психика просто повторяет уже знакомое чувство, которое надо переосознать.

Все вышеперечисленное можно решить в кабинете психолога.

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Что делать, если вы боитесь летать?

В первую очередь, важно не «накручивать» себя, не разобравшись в ситуации. Если что-то тревожит, можно всегда поговорить с кем-то из проводников. Они обязательно все объяснят и подскажут.

Однажды мой коллега пошутил и сделал на кухне эффект дыма при помощи сухого льда. Последние ряды напряглись. На самом деле, он пугал меня — я тогда была стажером.

Не нужно бояться задавать бортпроводникам вопросы. Есть технические моменты, которые могут смутить пассажира — например, когда начинает работать система кондиционирования, сверху идет пар.

Как ещё можно помочь себе во время полета?

Возьмите с собой что-то, что расслабляет вас или наполняет положительными эмоциями: книгу, фильм, музыку. То, что создаст вам ощущение безопасности и отвлечет от переживаний.

Почувствуйте свои стопы на полу самолёта. Сфокусируйтесь на них. Ваши ноги стоят на полу, опора не ушла. Так вы себя «заземлите». Мозгу будет проще справиться с мыслями о том, что вы летите.

Постарайтесь подумать о доверии. Глобально. Что такое для вас доверие? Ко всему – человеку, пилоту, профессионалу своего дела, жизни, Вселенной (к Богу, если вы религиозны)?

Самолётам не страшна даже молния. Потому просто выполняйте указания экипажа, и все будет хорошо!