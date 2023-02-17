Как справиться с аэрофобией? Рассказывает стюардесса и психолог

Бывшая сотрудница авиакомпании рассказала о причинах боязни полётов и назвала способы борьбы с ней.
"Один из самых частых вопросов, которые мне задавали, пока я летала, был таким: «Как ты не боишься?»", вспоминает в беседе с Russian Traveler бывшая стюардесса, а ныне психолог Анна Корякина. Ответа на этот вопрос всегда было два.
Во-первых, доверие к пилотам — несмотря на то, что бортпроводники часто видят их в первый раз. А во-вторых — все члены экипажа хорошо знают систему и нюансы. И готовы (в лице самой Анны) поделиться ими с читателями — чтобы им больше не было страшно.
Момент первый. Техника.
Технически пилоты выполняют всю подготовку по чек-листу исполнитель-контролёр: проверка системы происходит, когда один лётчик зачитывает список вслух, а второй сообщает, что сделал. То есть, командно они проверяют систему до вылета по алгоритму — по специальному документу. И здесь нет шанса что-то забыть или пропустить.
Сама система самолёта имеет сразу несколько аварийных режимов на случай поломок. Все системы самолёта дублируются: есть основная и резервная. Все неисправности, отклонения от нормы система сразу сообщает.
Анна Корякина
психолог, бывшая бортпроводница, автор книги «Дорога в облаках»
Момент второй. Доверие.
Лётчики часто проходят подготовку и переподготовку. Им необходимо постоянно читать документацию. Быть пилотом — значит что-то изучать на протяжении всей лётной работы.
Но помимо пилотов есть ещё автопилот. Современные самолёты очень умны сами по себе. Техника многое подсказывает летчикам: например, она сигнализирует о сближении с другими воздушными судами или определяет расстояние до земли при посадке.
Пилоты во время всего рейса ведут связь с землёй, с диспетчерами. С волны одного диспетчера они переходят к другому на протяжении всего пути.
Турбулентность не так страшна, как кажется, — это как на кочках по дороге ехать.
Самые критичные моменты — это взлёт и посадка. Помню, как на рейсе из Стокгольма нас резко подбросило прямо на взлете. Хорошо, что ремни были пристегнуты изначально. Иначе бы точно головой встретила потолок. Один раз.
Второй раз. Прозвучал голос командира: «Бортпроводникам занять свои места». У нас есть герои, которые не дожидаются набора высоты и начинают работать раньше, чайник заваривают. После голоса командира с последнего ряда ко мне повернулся иностранец, я сидела как раз лицом в салон, и спросил на английском:
— Что он сказал?
— Пристегнуть ремни.
— Вы уверены?
— Да. Все хорошо.
5 мифов о работе стюардесс и их разоблачение
Откуда берется аэрофобия?
У аэрофобии есть несколько возможных причин. Хотя, надо понимать, что причины всегда индивидуальны, как и сами люди. Но, среди прочих, это могут быть
- Проблемы с доверием. Предположим, девушка не доверяет людям или мужчинам в принципе. Тогда неосознанно она перекладывает это недоверие и на лётчиков в её самолёте. Как им можно доверить целый самолёт, битком набитый пассажирами? И вот трясётся весь рейс, пока летит. Вдруг сейчас он отвлечется на стюардессу и забудет нажать нужную кнопку? На самом деле стюардессы сидят за отдельной закодированной дверью, и бортпроводницы заходят только дать еду, воду и по рабочим вопросам.
- Вторая возможная причина — человек не способен расслабиться, потому что не может контролировать полёт. Да, в небе пассажиры теряют чувство контроля. Но многое ли мы контролируем на земле?
- Тревожность. Если вы склонны тревожиться по любому поводу, то самолёт не станет исключением. Сюда же можно отнести впечатлительность от фильмов типа «Пункта назначения», новостей, странных звуков в самолёте.
- Стрессовая ситуация в прошлом. Это может быть травмирующая ситуация, которая вызывает страх, или даже чужой опыт.
- Глубинная психология. Когда у ребенка есть опыт того, что «земля уходит из-под ног», он отпечатывается в психике, но забывается. Самолёт является триггером буквального отрыва от земли. Человек перестает чувствовать себя в безопасности. Причем неважно, земля из-под ног уходила буквально или метафорически. Возможно, он падал в детстве, а возможно, так сильно расстраивался, что внутри было ощущение «уходящей из-под ног опоры». В ситуации, когда не можешь опереться на значимого взрослого — опоры нет. Но тело помнит все, и самолёт это актуализирует. Человек как бы «зависает» от своих переживаний — разумом объясняет себе, что это все самолёт, а психика просто повторяет уже знакомое чувство, которое надо переосознать.
Все вышеперечисленное можно решить в кабинете психолога.
Что делать, если вы боитесь летать?
В первую очередь, важно не «накручивать» себя, не разобравшись в ситуации. Если что-то тревожит, можно всегда поговорить с кем-то из проводников. Они обязательно все объяснят и подскажут.
Однажды мой коллега пошутил и сделал на кухне эффект дыма при помощи сухого льда. Последние ряды напряглись. На самом деле, он пугал меня — я тогда была стажером.
Не нужно бояться задавать бортпроводникам вопросы. Есть технические моменты, которые могут смутить пассажира — например, когда начинает работать система кондиционирования, сверху идет пар.
Как ещё можно помочь себе во время полета?
- Возьмите с собой что-то, что расслабляет вас или наполняет положительными эмоциями: книгу, фильм, музыку. То, что создаст вам ощущение безопасности и отвлечет от переживаний.
- Почувствуйте свои стопы на полу самолёта. Сфокусируйтесь на них. Ваши ноги стоят на полу, опора не ушла. Так вы себя «заземлите». Мозгу будет проще справиться с мыслями о том, что вы летите.
- Постарайтесь подумать о доверии. Глобально. Что такое для вас доверие? Ко всему – человеку, пилоту, профессионалу своего дела, жизни, Вселенной (к Богу, если вы религиозны)?
Самолётам не страшна даже молния. Потому просто выполняйте указания экипажа, и все будет хорошо!
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