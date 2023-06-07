Как уберечь багаж от потери в аэропорту?

Специалист посоветовал не оборачивать чемоданы и сумки пищевой пленкой.

Багаж не стоит оборачивать пищевой пленкой, чтобы его не потеряли в аэропорту — об этом рассказал начальник отдела авиационного маркетинга дирекции по авиационной коммерции международного аэропорта «Владивосток» Дмитрий Хазин. Он пояснил, что зачастую багаж теряется из-за утраты маркировки при сортировке.

Причем обычно это происходит как раз с теми чемоданами и сумками, которые обернуты в тканевые чехлы или пищевую пленку. Хазин уточнил, что на таком багаже бирки держатся плохо и зачастую отклеиваются. Сотрудник аэропорта также отметил, что пассажирам очень важно отклеивать старые бирки — иначе риск потери багажа возрастает.

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«Если же человек, прибывший на место, не получил свой багаж, ему необходимо написать заявление. Оно телеграммой распространяется по другим аэропортам с описанием», — заключил Хазин.

Ранее сообщалось, что пассажир самолета сообщил о бомбе в своем багаже, чтобы попасть на рейс.