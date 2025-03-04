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Как в Никола-Ленивце сжигали громадные мельницы: фотогалерея

Как в Никола-Ленивце сжигали громадные мельницы: фотогалерея

Противостояние рыцаря ветряным мельницам. Сожжение 26-метрового арт-объекта «Мельницы».

На выходных в парке Никола-Ленивец провожали зиму и отмечали Масленицу – по традиции, с огоньком. Показываем, как это было.

1 марта в Никола-Ленивце (Калужская область) под натиском огня и странствующего рыцаря пали деревянные ветряные мельницы – их лопасти продолжали крутиться до последнего, охваченные огнём. Арт-объект из 24 высоких деревянных башен-мельниц три с лишним месяца возводила бригада строителей по эскизу художника и основателя парка Николая Полисского, а пламя уничтожило его за полчаса.  

Деревянные произведения искусства сжигают здесь с 2001 года – в какой-то момент это стало происходить на Масленицу, превращая традиционные праздничные гуляния в однодневный огненный перфоманс на закате. Каждый год арт-объекты отвечают заданной тематике Масленицы. В этом году тему задала строчка из стихотворения А. С. Пушкина: «Жил на свете рыцарь бедный...». Зрителей ждали ярмарка, ристалище с народными играми и состязаниями, мастер-классы, театрализованный перфоманс одинокого странствующего рыцаря – и, конечно, блины.  

Собрали фотогалерею сожжения «Мельниц»: 

Фото: Александр Сухарев
Фото: Александр Сухарев
Фото: Рустам Шагиморданов
Фото: Даниил Дрокин
Фото: Стас Червонных
Фото: Александр Сухарев

Приехавшие поглядеть на «большой огонь» посетители тоже подготовились к Масленице: смастерили разнообразные маски и нарядились в костюмы в средневеково-романтическом стиле — под стать теме фестиваля и сюжету огненного перформанса.

Посмотрите, как выглядели гости Масленицы в Никола-Ленивце в этом году: 

Фото: Стас Червонных
Фото: Даниил Дрокин
Фото: Даниил Дрокин
Фото: Даниил Дрокин
Фото: Даниил Дрокин
Фото: Даниил Дрокин
Фото: Стас Червонных

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