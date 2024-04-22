Как ваш внешний вид может повлиять на получение визы? Советы эксперта

Эксперт дал советы путешественникам, которым предстоит интервью с консулом.

Для поездки в некоторые страны нужно оформлять визу В1/В2 или студенческую визу типа F1 — этот тип требует личной встречи в посольстве. Собеседование при получении шенгенской визы консульством обычно не требуется, но на некоторые типы виз нужно пройти небольшое интервью и встретиться с консулом. Визовый эксперт Илья Блажиевский рассказывает, как пройти через это успешно — и какую роль играет внешний вид в получении визы.

По словам эксперта Russian Traveler, консул воспринимает каждого человека как потенциального иммигранта, пока не будет достаточно доказательств того, что заявитель планирует поездку с целью туризма или получения образования.

Илья Блажиевский основатель международной сети визовых центров EasyVisa, тревел-блогер «Всего за 4-5 минут собеседования офицер принимает решение, может ли заявитель получить временную визу. Решение принимается по итогам собеседования и изучения документов, подтверждающих связи со страной проживания».

Фото: Unsplash

Почему могут отказать в получении визы?

По словам собеседника Russian Traveler, причин для отказа в получении визы может быть несколько. Например, отсутствие связи с родиной, указание в заявлении длительных сроков пребывания, сомнительное приглашение или длительное пребывание в этой стране в прошлую поездку. Список причин отказа может быть очень длинным — и здесь визовые центры помогают клиентам детально проработать кейс, чтобы сократить риск отказа в получении визы. Не менее важна сама подготовка к собеседованию с консулом и то, о чем многие даже не задумываются — внешний вид.

Реклама

«Консул видит вас впервые, и тут отчасти работает правило “встречают по одежке”. Я рекомендую уделить собеседованию внимания не меньше, чем проработке кейса. Ваш внешний вид должен быть опрятным и презентабельным — постарайтесь выспаться и привести себя в порядок перед собеседованием, заранее продумать, что надеть», — говорит Илья Блажиевский.

Фото: Unsplash

Как подготовиться к собеседованию?

Вот несколько советов, которые визовый эксперт дает тем, кто готовится к собеседованию:

Если вы перед собеседованием выселились из отеля, не берите с собой большой рюкзак или чемодан, его лучше оставить на ресепшене. До встречи с консулом вам нужно будет положить вещи в маленькую ячейку, в которую чемодан явно не поместится.

Если вы указали в анкете, что состоите в браке, пусть и в гражданском, то не лишним будет иметь кольцо на безымянном пальце.

Не надевайте дорогие ювелирные украшения или часы.

Не берите с собой на собеседование гаджеты (телефоны, планшеты, электронные книги, умные часы и фитнес-браслеты, наушники). Если их обнаружат при входе, то вероятней всего, вас даже не пустят в здание.

Не паникуйте, постарайтесь успокоиться. Помните, что консул – психолог, который с легкостью может считать ваше волнение и заподозрить неладное.

По словам нашего собеседника, вся процедура займет не больше часа, а собеседование с консулом — не более пяти минут. Человек узнает решение сразу после интервью. Поэтому важно тщательно подготовиться со всех точек зрения — выспаться, знать, что говорить, как отвечать на вопросы, какие документы взять с собой и как их представить.