Как вернуть деньги при отмене рейса из-за непогоды? Отвечает Роспотребнадзор

В ведомстве объяснили, какие права есть у авиапассажиров.

Пассажиры, чьи рейсы отменили или задержали из-за плохих погодных условий, могут вернуть деньги за авиабилеты. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

Как объяснили в ведомстве, отказ в перевозке, обусловленный отменой или длительной задержкой рейса, изменением авиакомпанией маршрута следования, либо выполнением рейса не по расписанию, признается вынужденным отказом от перевозки. Поэтому пассажиры могут вернуть уплаченные средства даже в случае, если тариф был невозвратным.

Для этого нужно обратиться на стойку представительства перевозчика в аэропорту для получения отметки на билете или справки с подтверждением о задержке или отмене перелета.

После нужно составить в адрес компании претензию, приложив копии документов для возврата денег.

«Пассажир может взыскать с перевозчика штраф в размере 25% МРОТ за каждый час задержки, но не более половины стоимости билета, если перевозчик не докажет, что просрочка произошла по причине непреодолимой силы», — пояснили в Роспотребнадзоре.

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Также, отметили в ведомстве, при задержке рейса пассажиры имеют право на предоставление комнат матери и ребенка для детей до семи лет и бесплатное хранение багажа. Кроме того, их должны обеспечить горячим питанием и напитками, если рейс задержали от четырех часов, и разместить в отеле при ожидании более восьми часов в дневное время и более шести часов — в ночное. При этом доставку до гостиницы должен обеспечить аэропорт вылета.