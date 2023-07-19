Как выбрать направление для отпуска? Советы путешественникам

Сезон пляжного отдыха 2023 в самом разгаре – пора определяться с выбором направления для предстоящего отпуска.

Для тех, кто еще не решил, куда отправиться в летнем сезоне, рассказываем о самых популярных типах туров среди отдыхающих с прямым перелетом из России. И вместе с туроператором Anex раскрываем все детали и особенности.

Сити-туры

Этот вариант идеален для тех, кто в путешествии ставит целью изучение культуры разных стран, посещение их главных достопримечательностей и прогулочные экскурсии по городу.

Чтобы по-настоящему окунуться в атмосферу местной жизни, выбирайте для путешествия городские туры. Например, интересно познакомиться с культурой Узбекистана, прилетев в Ташкент, Азербайджана, исследуя Баку или Турции, прилетев в крупней город страны Стамбул. А на выходные можно махнуть на изучение культуры родных регионов в Санкт-Петербург или Москву!

Так, выбирая отдых в Стамбуле, прогуляйтесь по колоритным улочкам города со своей особой архитектурой местных домиков, а заодно насладитесь вкуснейшим турецким стрит-фудом, знакомясь с культурой и достопримечательностями страны. В конце отпуска можно заглянуть в крупные торговые центры и обновить свой гардероб.

Опытным путешественникам, уже знакомым с европейской частью Стамбула, рекомендуем отправиться на азиатскую сторону города. Остановиться можно в деловом центре Аташехир с развитой инфраструктурой, новыми многоэтажками и небоскребами.

Этот район позволяет по-новому взглянуть на азиатскую часть города, к тому же, именно здесь расположен новенький отель Selectum City Atasehir 5*. Кстати, рядом с ним находится станция метро, что позволяет комфортно добираться до любого района Стамбула. Подробнее об отеле Anex уже рассказал в статье.

Anex предлагает отправиться в Стамбул чартерными рейсами Tailwind с вылетами из Москвы пять раз в неделю

Пляжный отдых на первой береговой линии

Любителям «ленивого» пляжного отдыха идеально подойдут курорты с отелями прямо на побережье. Что может быть идеальнее, чем максимальное расслабление с высоким уровнем сервиса и услуг вблизи моря?

Многие путешественники все же предпочитают отдых в отелях на «все включено», ведь он позволяет не беспокоиться о еде, напитках и развлечениях в течение отпуска, отели обеспечивают полный комфорт и заботу своим гостям.

Здесь Anex рекомендует рассмотреть отели Турции, Египта и Казахстана. Полюбившиеся курорты на побережьях средиземного, эгейского и красного моря продолжают радовать своих гостей высоким уровнем обслуживания из года в год. А расширить перечень посещаемых стран можно именно Казахстаном, ведь отели сети Rixos предлагают привычный сервис и услуги на «все включено» и в Актау.

Останавливайтесь в Rixos Water World Aktau и наслаждайтесь отдыхом на берегу Каспийского моря всей семьей, ведь на территории курорта расположен популярный детский клуб Rixy Kids Club, а бонусом отель подарит своим гостям бесплатное посещение тематического парка и аквапарка Tetysblu.

Кстати, летний сезон – самое выгодное время для отдыха с детьми в Rixos Water World Aktau. До 31 октября этого года в отеле действует акция на проживание с маленькими путешественниками. Подробнее про спецпредложение туроператор рассказал в статье.

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Экзотический пляжный отдых на островах

Этот вариант туроператор рекомендует для тех, кто жаждет экзотики и живописной природы с песчаными пляжами в окружении пальм и джунглей. На каких же направлениях стоит остановить свой выбор? За экзотикой отправляйтесь прямиком на острова Таиланда, Шри-Ланки или Кубы!

Например, знаменитый курорт Таиланда Пхукет подойдет как для тусовок до самого утра, так и для семейного отдыха с детьми. Любители активной ночной жизни выбирают город Патонг. Ценителям же спокойного отдыха лучше остановиться в тихом отеле у пляжа Ката.

За время отпуска в Таиланде можно успеть культурно просветиться при знакомстве с многочисленными буддийскими святынями Пхукета, насладиться природой в заповедных тропических лесах, увидеть красоты коралловых рифов, отправившись на дайвинг… Продолжать этот список можно бесконечно. Главное, не забудьте оставить хоть пару дней, чтобы понежиться на пляже под солнцем!

Отправиться на Пхукет можно прямыми рейсами от Anex из Москвы, Новосибирска, Хабаровска, Владивостока, Красноярска и Иркутска.

Пляжный отдых в России

Российские курорты также не перестают развиваться и привлекают все больше туристов для отдыха в своих регионах. Тем, кто предпочитает не выезжать заграницу, подойдут пляжи Краснодарского края.

Среди черноморских курортов Anex рекомендует обратить внимание на отдых в Сочи Парк Отеле 3*. В этом сезоне отельный комплекс провел крупную реновацию номерного фонда, ресторана, обновил шведскую линию и расширил свою инфраструктуру и набор услуг.

В отеле проводятся различные активности и анимация как для взрослых, так и для детей, в том числе игры на территории бассейнов. К тому же, у Сочи Парк Отеля имеется своя оборудованная безопасная пляжная зона с шезлонгами, зонтиками и полотенцами для своих гостей, а также бар с прохладительными напитками.

Каждый путешественник найдет свой идеальный отдых в летнем сезоне 2023 благодаря широкой полетной программе из разных городов России с прямыми рейсами. Больше идей для путешествий можно найти в соцсетях Anex: ВКонтакте и Telegram.