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Как выглядит кот с самым длинным хвостом в мире?

Как выглядит кот с самым длинным хвостом в мире?

Хвост этого мейн-куна достигает почти полуметра.

В США нашли кота с самым длинным хвостом в мире. Им оказался мейн-кун по кличке Мистер Пагсли Аддамс из американской Миннесоты, говорится на сайте Книги рекордов Гиннесса.

Кот попал в Книгу этой весной: длина его хвоста составляет рекордных 18,5 дюймов (46,99 см). 

«Это делает его гордым обладателем самого длинного хвоста среди домашних кошек (из ныне живущих)», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что коту всего два года, и он еще растет — а значит, хвост может стать еще длиннее. Порода мейн-кун считается самой крупной породой домашних кошек, полного размера особи достигают к четырем-пяти годам.

Хозяйка кота отметила, что первым длину его хвоста отметил ветеринар, который осматривал животное. 

Он удивился и сказал: «У кота очень длинный хвост». И я посмотрела на него, по-настоящему посмотрела, и подумала: «Да… вроде бы так», — рассказала американка.

Топ-5 кошачьих рекордов Гиннесса

  • Самый длинный кот

Самым длинным котом в 2010 году был признан мейн-кун Стьюи. Длина его тела составила 1,23 метра.

  • Самая богатая кошка

Кошка Блэки из Англии стала наследницей миллионера Бена Ри. Он умер в 1988 году и оставил все свое состояние — 12,5 млн $ — последней из 15 кошек, с которыми он жил в своем особняке. Точнее, он разделил деньги между тремя благотворительными организациями, которые должны были ухаживать за Блэки до конца ее жизни.

  • Самое громкое мурлыканье

Рекордсменом стал кот Мерлин из Великобритании: громкость мурлыканья достигла 67,8 дБ.

  • Самые длинные усы

Рекорд принадлежит мейн-куну Мисси, усы которого достигают 19 см (средняя длина — 6-7 см).

  •  Самая плодовитая кошка

Кошка Дасти из Техаса за жизнь родила 420 котят. Кошка жила в середине XX века, последнего котенка она принесла в 1952 году.

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