Как защитить собаку от салютов в Новый год?

По словам ветеринаров, взрывы петард опасны для здоровья животных.

Для того, чтобы защитить собак и кошек от салютов в новогоднюю ночь, лучше всего увести их в тихое спокойное место. Такой совет владельцам животных дал президент Ассоциации практикующих ветеринарных врачей, заслуженный ветеринарный врач России Сергей Середа.

По словам ветеринара, во время запуска фейерверков животные испытывают огромный стресс. Поэтому лучше не брать ночью их на улицу, а оставить дома — и оставаться с ними, пока во дворе не утихнет шум.

Фото: Unsplash

Выгуливая собаку вечером 31 января (и в другие праздничные дни, когда на улице еще взрывают петарды), нужно обязательно надевать на питомца шлейку, а не обычный ошейник. На ошейнике должен быть адресник или жетон с номером телефона хозяина. При этом лучше использовать прочный поводок, так как корпус рулетки может выскользнуть из рук при резком рывке собаки от испуга. Маленькую собаку на это время лучше приучить к туалету дома — можно использовать пеленку.

Реклама

Если салют застал вас с питомцем на улице, лучше сразу идти домой. В случае если питомец боится фейерверков и дома, нужно зашторить окна и включить телевизор. На какое-то время можно отвести собаку или кошку в ванную комнату: там не так слышен грохот и не видно вспышек.

Фото: Unsplash

Если у вас есть кошка, во время салютов не стоит оставлять открытыми окна и двери: животное может выпасть или выбежать и на улицу и потеряться.

По словам врачей, оглушительный грохот фейерверков травмирует чувствительные органы слуха животных, сильно пугает их, а пожилых собак и кошек может даже довести до инфаркта. Потому очень важно беречь своих любимцев в праздничное время.