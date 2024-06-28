Какая азиатская страна набирает популярность среди россиян?

Судя по данным российских туроператоров, жители нашей страны этим летом массово устремились во Вьетнам.

Российские туристы начали больше путешествовать в республику Вьетнам, самостоятельно и в составе тура, следует из анализа Российского союза туриндустрии, попавшего в распоряжение наших коллег.

В сообщении говорится, что спрос на туристические пакеты в азиатскую страну вырос в несколько раз, начиная с лета этого года. Самыми популярными стали курорты Нячанг, Муйне и Фантьет.

При этом российские туристы также значительно чаще начали бронировать размещение в отелях без привязки к туроператорам. Так, средняя продолжительность бронирования номеров выросла в два раза в сравнении с прошлым годом, с одного месяца до двух.

«В среднем туристы летят на 9 ночей, но растет интерес и к более продолжительным турам до 14 ночей», — говорится в исследовании союза туриндустрии.

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Подъем спроса на путешествия в республику можно связать с возобновлением прямых рейсов между Москвой и Хошимином в феврале этого года, которые были приостановлены во время пандемии коронавируса. Также в прошлом году возобновилось прямое авиасообщение между Иркутском и Ханоем.

Уже в феврале 2024 года, количество поездок россиян во Вьетнам увеличилось на 65% в сравнении с тем же периодом прошлого года: с 11,5 тыс. до 19,1 тыс.

«Старт прямых рейсов всегда дает направлению больше привлекательности», – ранее отметил вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.

Россияне могут находиться во Вьетнаме без визы 45 дней – такое правило власти ввели в августе 2023 года. Безвизовый режим распространяется на всю страну, включая остров Фукуок, а по истечении 45 дней туристы также могут оформить электронную визу.

Летом самыми популярными курортами Вьетнама являются Нячанг и Дананг, где в этот период климат остаётся преимущественно сухим.