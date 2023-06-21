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Пластик на пользу: необычные примеры

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Какая страна чаще всего выдает россиянам шенген?

Фото: Unsplash

Севилья, Испания

Испания одобрила более 154 000 виз для туристов.

Шенгенские визы россиянам чаще всего выдает Испания. Об этом говорится в данных статистики за 2022 год, опубликованных на сайте SchengenVisaInfo.com.

По данным портала, Мадрид оформил более 154 000 из 603 000 тысяч шенгенов, выданных россиянам (более четверти).

Также в пятерку стран Шенгенской зоны, наиболее лояльных к россиянам, попали Финляндия (более 105 000 виз), Италия (более 103 000 виз), Греция (более 61 000 виз) и Франция (55 000 виз).

Всего в консульства и визовые центры европейских стран поступило около 687 000 заявок, большинство из которых были одобрены.

Ранее россиянам назвали две страны с самой простой процедурой выдачи шенгенских виз. Ими оказались Венгрия и Греция. По данным экспертов АТОР, заявки на получение шенгена через венгерские и греческие визовые центры рассматриваются всего 17-20 рабочих дней. Впрочем, турагенты советуют подавать документы как минимум за месяц.

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