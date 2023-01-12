Какая страна признана самой опасной в мире?

Эксперты составили рейтинг из 10 стран с самой высокой преступностью.

Тремя самыми опасными странами мира в 2023 году оказались Венесуэла, Папуа-Новая Гвинея и Южная Африка. Рейтинг был составлен, исходя из количества преступлений на каждые 100 000 населения, пишет World Population Review.

К примеру, в Венесуэле совершается более 80 преступлений на каждые 100 000 населения. По данным аналитиков, этот примерно вдвое превышает показатели России.

На четвертом месте в списке оказался Афганистан, на пятом — Гондурас, на шестом — Тринидад и Тобаго. Далее идут Гайана, Сальвадор, Бразилия и Ямайка.

Боливар, Венесуэла Фото: Unsplash

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Почему в Венесуэле такая высокая преступность? По мнению экспертов, разгул преступности в Венесуэле произошел из-за коррупции в службах охраны правопорядка, недостатка финансирования полиции и слабого контроля за оборотом огнестрельного оружия, из-за чего оно распространилось среди населения. Кроме того, Венесуэла — это основная транзитная страна для переправки кокаина из Колумбии. Это привелок тому, что на территории страны не только начали орудовать колумбийские криминальные группировки, но и подняла голову местная организованная преступность. Главной в среде местной преступности считается Cartel of the Suns — мощная сеть наркоторговцев, которую, по слухам, возглавляют высокопоставленные военнослужащие.

Венесуэла возглавляла рейтинг самых опасных стран и в прошлом году. Третье место занимал Афганистан, а Южная Африка была на четвертом. Также в 2022 году в топ-10 попадала Сирия — сегодня ситуация с преступностью в этой стране улучшилась. Вместо нее в список попала Бразилия.