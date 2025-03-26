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Какая страна — самая опасная в мире?

Какая страна — самая опасная в мире?

Боливар, Венесуэла

Эксперты составили рейтинг — его возглавила Венесуэла.

Венесуэлу признали самой опасной страной в мире в 2025 году. Рейтинг государств публикует журнал Numbeo, который ежегодно оценивает уровень преступности в разных государствах.

В Венесуэле индекс опасности составил 80,7, а индекс безопасности всего 19,3. На втором месте — впрочем, там обстановка отличается не сильно — оказалась Папуа-Новая Гвинея (преступность — 80,3, безопасность — 19,7). Третью позицию звняла Гаити (преступность — 78,9, безопасность — 21,1).

Также в десятку самых опасных стран попали Афганистан, ЮАР, Гондурас, Тринидад и Тобаго, Сирия, Ямайка и Перу. Россия заняла 97 место в рейтинге.

Почему в Венесуэле высокая преступность?

По данным аналитиков, в Венесуэле совершается 80 преступлений на 100 000 населения. Это связывают, прежде всего, с коррупцией в службах охраны правопорядка, недостаточным финансированием полиции и слабым контролем за оборотом огнестрельного оружия, из-за чего оно распространилось среди населения. 

Стоит учитывать и то, что Венесуэла — основная транзитная страна для переправки кокаина из Колумбии, из-за чего в ней орудуют и колумбийские, и местные криминальные группировки. Главной в среде местной преступности считается Cartel of the Suns —  мощная сеть наркоторговцев, которую, по слухам, возглавляют высокопоставленные военнослужащие.

Венесуэла возглавляла список самых опасных стран и в 2024, и в 2023 году, и в 2022 году.

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