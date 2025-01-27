Какая страна стала самой популярной среди туристов в 2024 году?

Франция сохраняет свои позиции лидера мирового туризма.

В министерстве туризма Франции подтвердили, что несмотря на жесткую конкуренцию с Испанией, в 2024 году страна осталась самой посещаемой в мире. В прошлом году Франция приняла более 100 миллионов гостей из других стран.

Власти отметили, что в первую очередь такой ажиотаж был связан с проведением Олимпийских игр, открытием собора Парижской Богоматери для посещения туристами и празднованию 80-й годовщины высадки в Нормандии.

Чаще всего Францию в прошлом году посещали туристы из Бельгии, Великобритании, Германии, Швейцарии и США, а в центре внимания путешественников оказались горнолыжные курорты – количество зимних прибытий в страну в прошлом году возросло на 10%.

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А вот туристы из Китая и Японии, судя по всему, стали оставлять в стране гораздо меньше денег: в сравнении с «допандемийным» 2019 годом, китайские туристы оставили во Франции на 60% меньше своих сбережений, японские – на 30%.

Доход от международного туризма принес Франции в прошлом году 71 миллиард евро. Министр туризма Франции Натали Делатр сказала, что в стране будут работать над тем, «чтобы увеличить средние расходы каждого гостя» из-за жесткой конкуренции с Испанией. В 2024 году в южной стране заработали на туристах 126 миллиардов евро – причем только с 94 миллионов посетителей.

Эксперты прогнозируют, что в 2025 году Францию посетят ещё больше туристов: в первом квартале нового года турпоток может возрасти за счёт гостей из Китая, США, Бразилии и Индии.