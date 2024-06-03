Какие блюда россияне заказывают в поезда?

Оказалось, что пассажиры предпочитают русскую кухню.

Самой популярной едой у россиян, путешествующих на поездах, оказались блюда русской классической кухни. Об этом «Ленте.ру» рассказали в сервисе доставки еды к поездам «ЕдуЕм» (да, оказывается, есть и такой).

По их словам, чаще всего пассажиры заказывают традиционные супы, гарниры с котлетой и салаты. Впрочем, некоторые выбирают итальянскую еду или фастфуд — картошку-фри с соусом и газированной водой. Набор из пиццы с пеперони, картошкой и газировкой сейчас стоит примерно 1000 рублей.

Из бюджетных вариантов многие россияне предпочитают шаурму, которая обходится примерно в 250-300 рублей. Однако одну только шаурму путешественники заказывают редко. Обычно их обед состоит из нескольких блюд, и средний чек составляет около 1800 рублей, отмечается в исследовании.

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