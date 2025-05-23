Какие европейские страны чаще всего выдают многократные визы россиянам?

Самой лояльной страной в плане одобрения шенгенских виз для наших граждан остаётся Италия.

Россиянам стали меньше отказывать в шенгене, при этом чаще всего наши граждане обращаются за визой в консульства Италии, Франции, Испании, Греции и Германии, гласят данные Еврокомиссии за 2024 год, которыми поделились в «Вестнике АТОР».

В прошлом году россияне получили 541,8 тыс. одобренных заявок на шенген, но лишь 41,3% из полученных виз были многократными. Это примерно на 8% меньше, чем годом ранее.

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Чаще всего многократные визы россиянам выдает Италия. Только в московское консульство в прошлом году обратилось 142,2 тыс. граждан. Из этих заявлений одобрено было почти 96% заявок, причем 76% выданных россиянам виз оказались многократными. Конечно, это на несколько процентов меньше, чем годом ранее (в 2023 году доля многократных виз составляла 80,9%), но уровень отказов в визах в целом сократился в прошлом году.

Консульство Франции в Москве выдавало многократные визы значительно реже, лишь в 32,6% случаев. Но количество отказов в шенгене от этой страны также остается на низком уровне в 7,1%.

Испанцы в московском консульстве отклонили в прошлом году 8,5% заявлений от россиян, что в два раза меньше, чем годом ранее. При этом в Испании традиционно не очень щедры на многократные визы: в 2024 году в консульстве в Москве их было выдано лишь 8%, то есть около 8 тыс.

Удивительной оказалась статистика по выдаче многократных виз в московском консульстве Швейцарии и Люксембурга. Несмотря на небольшое количество заявок от россиян (менее тысячи), 84,9% выданных Люксембургом виз были многократными. А в Швейцарии при одобрении 8,5 тыс. заявлений статистика и того внушительнее: из выданных виз 78% оказались многократными.

Греческое и венгерское консульства в Москве также оказались лояльны к россиянам, но выдавали нашим туристам в основном лишь однократные визы – так же, как испанцы и немцы.

Меньше всего радости российским туристам принесло обращение за шенгеном к властям Мальты: из 1,1 тыс. поданных заявок в Москве отказ получил каждый четвертый россиянин.