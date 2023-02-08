Какие места в самолете наиболее безопасны

Шанс выжить в авиакатастрофе невелик, но он все же есть.

Вероятность погибнуть в авиакатастрофе составляет примерно один к 11 миллионам, но шансы выжить зависят от вашего выбора места. Авиационный эксперт сообщает, что пассажиры, сидящие у прохода в середине самолета, погибают в 44 процентах случаев, по сравнению с 28 процентами пассажиров, сидящих в центре самых задних рядов сидений.

Дуг Друри, профессор Центрального Квинслендского университета, объяснил, что, поскольку места у прохода не имеют буфера с одной стороны, пассажир, скорее всего, пострадает при столкновении.

Путешественникам, не сумевшим занять безопасные места, может повезти, если они окажутся в середине и у иллюминатора в средней части самолета. Однако шансы погибнуть в авиакатастрофе зависят не столько от того, где вы сидите, сколько от обстоятельств, связанных с крушением.

Друри привел пример авиакатастрофы 1989 года, когда рейс United Flight 323 потерпел крушение в Су-Сити, штат Айова. И 184 из 269 пассажиров выжили – большинство из них сидели позади в первом классе, ближе к носу самолета.

35-летнее расследование, проведенное журналом Time, показало, что места в задней трети самолета имеют 32-процентный уровень смертности, по сравнению с 39 процентами в средней трети и 38 процентами в передней трети.

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Согласно исследованию Гринвичского университета, у выживших в авиакатастрофе, сидящих рядом с аварийным выходом, есть более быстрый маршрут выхода из самолета, что повышает вероятность того, что они останутся невредимыми.

Исследователи обнаружили, что место в пяти рядах от выхода дает равные шансы на спасение в случае пожара. Однако, если сидеть в шести или более рядах от выхода, «шансы погибнуть намного превышают шансы выжить».

Когда дело доходит до выживания при пожаре, у тех, кто сидит в проходе, шансы выжить «незначительно» выше – 65 процентов, – чем у сидящих у окна (58 процентов). Пассажиры в передней части самолета имели 65-процентный шанс спастись, а пассажиры в задней части имели только 53-процентный шанс.

В исследовании рассматривались различные авиационные происшествия, в том числе пожары на борту и авиакатастрофы. Одним из них был пожар в аэропорту Манчестера в 1985 году, унесший жизни 55 человек на самолете British Airtours 737 из-за взрыва двигателя.

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В результате пожар вспыхнул с одной стороны самолета, заблокировав несколько выходов. Исследование показало, что погибшие пассажиры в среднем сидели на более чем вдвое большем расстоянии от выхода, чем выжившие.

Но в отчете говорится, что экспериментальные ситуации не учитывают «социальные связи» между пассажирами. Например, взрослые, как правило, помогают детям сбежать. Также выходы могут быть непригодными или заблокированными, и кто-то из бортпроводников мог погибнуть во время аварии.

«В реальных чрезвычайных ситуациях, когда у пассажиров может быть выбор куда эвакуироваться, они могут в конечном итоге игнорировать команды экипажа и пытаться использовать ближайший выход», – говорится в исследовании 2008 года.