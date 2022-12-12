Какие национальные новогодние блюда готовят в разных странах

Когда ваш новогодний стол из года в год остается неизменным, приходится искать более изысканные рецепты для удивления гостей. Расскажем о 4 национальных блюдах, которые готовят в других странах.
Оливье с семгой
Открывает нашу подборку новогодних блюд – оливье из России, но не традиционное, каким все мы привыкли его видеть, а с красной рыбой!
Ингредиенты:
Семга слабосоленая – 500 г
Картофель – 5 шт
Морковь – 2 шт
Огурцы свежие – 3 шт
Оливки – 20 шт
Банка горошка консервированного – 1 шт
Яйца – 5 шт
Пучок зеленого лука – 1 шт
Майонез – 1 стакан
Соль и перец – по вкусу
Рецепт:
- Отварить картофель, морковь и яйца. Овощи остудить, почистить и мелко нарезать, а яйца натереть на крупной терке.
- Огурцы и лук помыть и мелко нарезать.
- Оливки лучше взять без косточек, мелко нарезать.
- Семгу нарезать кубиками.
- Все ингредиенты соединить в глубокой миске, добавить соль, перец и заправить салат майонезом. Все хорошо перемешать и охладить в течение нескольких часов.
Это оливье украсит любой новогодний стол, особенно, если традиционный рецепт уже надоел.
2. Английский пудинг
Новогодний стол в Англии ни у одной семьи не обходится без главного блюда – пудинга. В каждой семье рецепт английского рождественского пудинга таит в себе множество секретов и тонкостей, и у каждой семьи есть свой собственный вариант рецепта. Попробуем разобраться с его приготовлением!
Ингредиенты:
Изюм (белый и черный) – 300 г
Чернослив – 100 г
Имбирь засахаренный – 100 г
Порошковый имбирь – ¼ ч. л.
Коньяк – 130 мл
Апельсин – 1 шт
Яблоко – 1 шт
Миндаль молотый – 70 г
Мука пшеничная – 100 г
Крошка хлебная (белый хлеб) – 50 г
Яйцо куриное – 2 шт
Масло сливочное – 60 г
Масло подсолнечное – 50 мл
Сахар – 80 г
Мед – 50 г
Молоко – 100 мл
Соль – ¼ ч. л.
Ванилин – ¼ ч. л.
Корица – ¼ ч. л.
Гвоздика – ¼ шт
Орех мускатный – ¼ ч. л.
Рецепт:
- Сухофрукты промыть и замочить в 80 мл. коньяка и апельсиновым соком на сутки.
- Масло комнатной температуры взбить с сахаром в кухонной машине Starwind SKM8193. Мощный мотор кухонной машины Starwind на 1600 Вт, 6 скоростных режимов, чаша из нержавеющей стали объемом 5 л., а также интуитивно понятное управление превратят процесс приготовления блюд в удовольствие.
- Далее вводим в чашу кухонной машины яйца по одному.
- Пока наша кухонная машина работает, мы в молоке растворяем мед, вливаем получившуюся смесь в чашу вместе с подсолнечным маслом.
- Всыпаем молотый миндаль, просеянную муку с солью и специи (ванилин, корица, мускатный орех).
- Яблоко очищаем от кожуры и нарезаем на кубики, добавляем в нашу массу.
- Следом идут хлебные крошки, нарезанный имбирь, замоченные сухофрукты и порошковый имбирь. На средней скорости все хорошо перемешать.
- Глубокую форму для выпекания смазать маслом, выложить тесто и разровнять поверхность.
- Сверху накрыть пудинг кулинарной бумагой, затем фольгой. Плотно прижать фольгу к краям формы и перевязать нитью. Лишнюю фольгу и бумагу обрезать.
- Поместить форму в кастрюлю, наполненную кипящей водой на ¼ высоты формы. Накрываем крышкой и готовим на маленькой мощности 6 часов.
- Когда наш пудинг готов, даем ему полностью остыть, снимаем фольгу и бумагу. С помощью шпажки делаем проколы нашего десерта и пропитываем его коньяком.
- Накрываем пудинг бумагой и фольгой и даем настояться в прохладном месте 2 часа.
- Перед подачей на стол украшаем пудинг сахарной пудрой и ягодами клюквы.
3. Немецкий штоллен
Без немецкого штоллена невозможно представить новогодний праздник в Германии. В канун праздника магазины завалены этими кексами, но настоящие хозяйки пекут его самостоятельно, по семейным рецептам. Мы предлагаем попробовать приготовить штоллен по традиционному рецепту.
Ингредиенты:
Мука пшеничная – 2 ¾ стакана
Смесь орехов (миндаль, фундук, кедровые, грецкие) – 2 стакана
Смесь цитрусовых цукатов – 130 г
Темный изюм – 100 г
Масло сливочное – 120 г
Яичные желтки – 6 шт.
Дрожжи сухие – 15 г
Молоко – 1/2 стакана
Коричневый сахар – 3 ст. л.
Ром темный – 1/2 стакана
Цедра половины лимона
Сахар – 1 ч. л.
Ваниль – половина стручка
Мука для присыпки
Соль – 1 ч. л.
Сахарная пудра – 1/2 стакана
Рецепт:
- Сухофрукты промыть, выложить в миску вместе с орехами и цукатами, залить ромом и оставить на пропитку на 4-6 часов.
- Далее откинуть их на дуршлаг, обсушить и обвалять в муке.
- Для теста в глубокой миске смешать молоко с белым сахаром, всыпать дрожжи и 5 столовых ложек муки, вымесить и накрыть пленкой, оставив в теплом месте на 20 минут.
- Лимонную цедру измельчить. Ванильный стручок разрезать и высыпать семена в отдельную миску с размягченным сливочным маслом.
- В тесто добавить получившуюся смесь, оставшуюся муку, коричневый сахар и яичные желтки, вымесить тесто.
- Далее добавляем в тесто смесь сухофруктов, цукатов и орехов, следом добавляем цедру лимона и соль. Вымесить массу на присыпанной мукой рабочей поверхности и переложить в глубокую миску, накрыв полотенцем. Оставьте на расстойку на 2 часа.
- Далее раскатайте тесто в форме овала и загните правую часть к левой так, чтобы оно немного заходило за середину. Выложите наш штолен на противень с пергаментом, накройте полотенцем и оставьте на расстойку на 1 час.
- Ставим штоллен выпекаться в заранее разогретую духовку при 170-180°С на 1 час. Готовность проверяйте шпажкой, она должна выходить сухой.
- Растопите сливочное масло, добавьте в него семена ванили и перемешайте. Готовой смесью смажьте штоллен и посыпьте сахарной пудрой. Повторите 3 раза.
Наш немецкий штоллен готов, можно подавать к столу!
И завершает нашу подборку новогодних блюд – американская запеченная индейка.
Традиционную американскую индейку приготовить так, чтобы она полностью пропеклась внутри и при этом осталась сочной и нежной не так просто. Поэтому мы предлагаем рецепт, с которым у вас она получиться идеальной!
4. Запеченная американская индейка.
Ингредиенты:
Индейка (крупная) - 1 шт
Сливочное масло - 150 г
Гвоздика - 7 шт
Морковь - 1 шт
Лук репчатый - 1 шт
Чеснок - 1 головка
Корица - 1 палочка
Апельсин - 1 шт
Сахар - ½ стакана
Соль - 10 ст.л
Перец горошком - 1 ч.л.
Специи для запекания - по вкусу
Рецепт:
- Лук и морковь нарезать кольцами.
- Сахар и соль залить литром кипятка, размешать до полного растворения, добавить нарезанные лук, морковь, корицу, перец, лавр.
- Промытую индейку опустить в приготовленный раствор и долить воды, чтобы она полностью покрыла птицу.
- Перед запеканием индейку необходимо еще раз промыть, просушить бумажными полотенцами и аккуратно отделить кожу от мяса, со стороны брюшка и спинки.
- Размягченной сливочное масло смешать с молотым перцом, чесноком и другими приправами. Натереть ею индейку под кожей, снаружи и изнутри.
- Апельсины опустить на пару минут в кипящую воду и воткнуть в них гвоздику и вложить в индейку вместе с разрезанной пополам головкой чеснока.
- Зашить отверстие нитью и вложить птицу в пакет для запекания, сделам несколько проколов ножом.
- Включить духовой шкаф Hyundai HEO 6647 IX, выставить на сенсорной панели управления 200 градусов. В нагретый шкаф поставить индейку запекаться до готовности (на каждый 1 кг индейки - 45 минут). Духовой шкаф Hyundai с легкостью вместит в себя индейку любого размера, благодаря объему внутренней камеры в 68 л. А 8 встроенных режимов работы и функция конвекции помогут сделать блюдо совершенным!
- Проверить готовность индейки можно проткнув ее в грудку или окорок, если выделяется прозрачный сок, то наше американское блюдо готово!
С таким новогодним столом ни одно блюдо не останется без внимания ваших гостей! Главное не забудьте поделиться с ними рецептами!
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