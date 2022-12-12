Какие национальные новогодние блюда готовят в разных странах

Когда ваш новогодний стол из года в год остается неизменным, приходится искать более изысканные рецепты для удивления гостей. Расскажем о 4 национальных блюдах, которые готовят в других странах.

Оливье с семгой

Открывает нашу подборку новогодних блюд – оливье из России, но не традиционное, каким все мы привыкли его видеть, а с красной рыбой!

Ингредиенты:

Семга слабосоленая – 500 г

Картофель – 5 шт

Морковь – 2 шт

Огурцы свежие – 3 шт

Оливки – 20 шт

Банка горошка консервированного – 1 шт

Яйца – 5 шт

Пучок зеленого лука – 1 шт

Майонез – 1 стакан

Соль и перец – по вкусу



Рецепт:



Отварить картофель, морковь и яйца. Овощи остудить, почистить и мелко нарезать, а яйца натереть на крупной терке. Огурцы и лук помыть и мелко нарезать. Оливки лучше взять без косточек, мелко нарезать. Семгу нарезать кубиками. Все ингредиенты соединить в глубокой миске, добавить соль, перец и заправить салат майонезом. Все хорошо перемешать и охладить в течение нескольких часов.

Это оливье украсит любой новогодний стол, особенно, если традиционный рецепт уже надоел.

2. Английский пудинг

Новогодний стол в Англии ни у одной семьи не обходится без главного блюда – пудинга. В каждой семье рецепт английского рождественского пудинга таит в себе множество секретов и тонкостей, и у каждой семьи есть свой собственный вариант рецепта. Попробуем разобраться с его приготовлением!

Ингредиенты:

Изюм (белый и черный) – 300 г

Чернослив – 100 г

Имбирь засахаренный – 100 г

Порошковый имбирь – ¼ ч. л.

Коньяк – 130 мл

Апельсин – 1 шт

Яблоко – 1 шт

Миндаль молотый – 70 г

Мука пшеничная – 100 г

Крошка хлебная (белый хлеб) – 50 г

Яйцо куриное – 2 шт

Масло сливочное – 60 г

Масло подсолнечное – 50 мл

Сахар – 80 г

Мед – 50 г

Молоко – 100 мл

Соль – ¼ ч. л.

Ванилин – ¼ ч. л.

Корица – ¼ ч. л.

Гвоздика – ¼ шт

Орех мускатный – ¼ ч. л.

Мощный мотор кухонной машины Starwind на 1600 Вт, 6 скоростных режимов, чаша из нержавеющей стали объемом 5 л., а также интуитивно понятное управление превратят процесс приготовления блюд в удовольствие.

Рецепт:

Сухофрукты промыть и замочить в 80 мл. коньяка и апельсиновым соком на сутки. Масло комнатной температуры взбить с сахаром в кухонной машине Starwind SKM8193. Мощный мотор кухонной машины Starwind на 1600 Вт, 6 скоростных режимов, чаша из нержавеющей стали объемом 5 л., а также интуитивно понятное управление превратят процесс приготовления блюд в удовольствие. Далее вводим в чашу кухонной машины яйца по одному. Пока наша кухонная машина работает, мы в молоке растворяем мед, вливаем получившуюся смесь в чашу вместе с подсолнечным маслом. Всыпаем молотый миндаль, просеянную муку с солью и специи (ванилин, корица, мускатный орех). Яблоко очищаем от кожуры и нарезаем на кубики, добавляем в нашу массу. Следом идут хлебные крошки, нарезанный имбирь, замоченные сухофрукты и порошковый имбирь. На средней скорости все хорошо перемешать. Глубокую форму для выпекания смазать маслом, выложить тесто и разровнять поверхность. Сверху накрыть пудинг кулинарной бумагой, затем фольгой. Плотно прижать фольгу к краям формы и перевязать нитью. Лишнюю фольгу и бумагу обрезать. Поместить форму в кастрюлю, наполненную кипящей водой на ¼ высоты формы. Накрываем крышкой и готовим на маленькой мощности 6 часов. Когда наш пудинг готов, даем ему полностью остыть, снимаем фольгу и бумагу. С помощью шпажки делаем проколы нашего десерта и пропитываем его коньяком. Накрываем пудинг бумагой и фольгой и даем настояться в прохладном месте 2 часа. Перед подачей на стол украшаем пудинг сахарной пудрой и ягодами клюквы.

Реклама

3. Немецкий штоллен

Без немецкого штоллена невозможно представить новогодний праздник в Германии. В канун праздника магазины завалены этими кексами, но настоящие хозяйки пекут его самостоятельно, по семейным рецептам. Мы предлагаем попробовать приготовить штоллен по традиционному рецепту.

Ингредиенты:

Мука пшеничная – 2 ¾ стакана

Смесь орехов (миндаль, фундук, кедровые, грецкие) – 2 стакана

Смесь цитрусовых цукатов – 130 г

Темный изюм – 100 г

Масло сливочное – 120 г

Яичные желтки – 6 шт.

Дрожжи сухие – 15 г

Молоко – 1/2 стакана

Коричневый сахар – 3 ст. л.

Ром темный – 1/2 стакана

Цедра половины лимона

Сахар – 1 ч. л.

Ваниль – половина стручка

Мука для присыпки

Соль – 1 ч. л.

Сахарная пудра – 1/2 стакана

Рецепт:

Сухофрукты промыть, выложить в миску вместе с орехами и цукатами, залить ромом и оставить на пропитку на 4-6 часов. Далее откинуть их на дуршлаг, обсушить и обвалять в муке. Для теста в глубокой миске смешать молоко с белым сахаром, всыпать дрожжи и 5 столовых ложек муки, вымесить и накрыть пленкой, оставив в теплом месте на 20 минут. Лимонную цедру измельчить. Ванильный стручок разрезать и высыпать семена в отдельную миску с размягченным сливочным маслом. В тесто добавить получившуюся смесь, оставшуюся муку, коричневый сахар и яичные желтки, вымесить тесто. Далее добавляем в тесто смесь сухофруктов, цукатов и орехов, следом добавляем цедру лимона и соль. Вымесить массу на присыпанной мукой рабочей поверхности и переложить в глубокую миску, накрыв полотенцем. Оставьте на расстойку на 2 часа. Далее раскатайте тесто в форме овала и загните правую часть к левой так, чтобы оно немного заходило за середину. Выложите наш штолен на противень с пергаментом, накройте полотенцем и оставьте на расстойку на 1 час. Ставим штоллен выпекаться в заранее разогретую духовку при 170-180°С на 1 час. Готовность проверяйте шпажкой, она должна выходить сухой. Растопите сливочное масло, добавьте в него семена ванили и перемешайте. Готовой смесью смажьте штоллен и посыпьте сахарной пудрой. Повторите 3 раза.

Наш немецкий штоллен готов, можно подавать к столу!

И завершает нашу подборку новогодних блюд – американская запеченная индейка.

Традиционную американскую индейку приготовить так, чтобы она полностью пропеклась внутри и при этом осталась сочной и нежной не так просто. Поэтому мы предлагаем рецепт, с которым у вас она получиться идеальной!

4. Запеченная американская индейка.

Ингредиенты:

Индейка (крупная) - 1 шт

Сливочное масло - 150 г

Гвоздика - 7 шт

Морковь - 1 шт

Лук репчатый - 1 шт

Чеснок - 1 головка

Корица - 1 палочка

Апельсин - 1 шт

Сахар - ½ стакана

Соль - 10 ст.л

Перец горошком - 1 ч.л.

Специи для запекания - по вкусу

Духовой шкаф Hyundai с легкостью вместит в себя индейку любого размера, благодаря объему внутренней камеры в 68 л. А 8 встроенных режимов работы и функция конвекции помогут сделать блюдо совершенным!

Рецепт:

Лук и морковь нарезать кольцами. Сахар и соль залить литром кипятка, размешать до полного растворения, добавить нарезанные лук, морковь, корицу, перец, лавр. Промытую индейку опустить в приготовленный раствор и долить воды, чтобы она полностью покрыла птицу. Перед запеканием индейку необходимо еще раз промыть, просушить бумажными полотенцами и аккуратно отделить кожу от мяса, со стороны брюшка и спинки. Размягченной сливочное масло смешать с молотым перцом, чесноком и другими приправами. Натереть ею индейку под кожей, снаружи и изнутри. Апельсины опустить на пару минут в кипящую воду и воткнуть в них гвоздику и вложить в индейку вместе с разрезанной пополам головкой чеснока. Зашить отверстие нитью и вложить птицу в пакет для запекания, сделам несколько проколов ножом. Включить духовой шкаф Hyundai HEO 6647 IX, выставить на сенсорной панели управления 200 градусов. В нагретый шкаф поставить индейку запекаться до готовности (на каждый 1 кг индейки - 45 минут). Духовой шкаф Hyundai с легкостью вместит в себя индейку любого размера, благодаря объему внутренней камеры в 68 л. А 8 встроенных режимов работы и функция конвекции помогут сделать блюдо совершенным! Проверить готовность индейки можно проткнув ее в грудку или окорок, если выделяется прозрачный сок, то наше американское блюдо готово!

С таким новогодним столом ни одно блюдо не останется без внимания ваших гостей! Главное не забудьте поделиться с ними рецептами!