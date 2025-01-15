Какие необычные вещи россияне забывают в поездах?

Почти все можно вернуть, рассказали эксперты.

Эксперты рассказали о самых необычных вещах, которые россияне забывали в поездах. В списке оказались костюм судьи, карбюратор, торт и детский горшок, поделились в сервисе путешествий «Туту».

Кроме того, пассажиры оставляли рубашки, сшитые в ателье на заказ, бюстгальтеры, лопаты для чистки снега и бритвенные машинки. Многие забывали еду — например, сыр и хамон. И если вернуть продукты было невозможно (по причине того, что они испортились), то остальные вещи — вполне реально.

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«Если вы оставили вещь в поезде, то нужно обратиться к начальнику вокзала (того, где сошли с поезда). Он уже сообщит начальнику поезда о потере, а тот, в свою очередь, передаст ваши вещи начальнику станции», — рассказала эксперт «Туту» Елизавета Акимова.

Ранее сообщалось, что в РЖД решили обсудить вопрос запрета употребления алкоголя в поездах дальнего следования. Такой законопроект внесли в Госдуму, предложив заодно увеличить штрафы за курение в общественных местах.