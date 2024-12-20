Какие регионы России оказались самыми привлекательными для туристов в 2024 году?

18 декабря на площадке Русского географического общества состоялась презентация Индекса туристической привлекательности регионов России по итогам 2024 года.

Индекс туристической привлекательности – это комплексный показатель, который оценивает развитие внутреннего и въездного туризма, а также продвижение туристического потенциала субъектов Российской Федерации.

Лидерами туристической привлекательности в этом году стали Москва и Краснодарский край. В ТОП-5 индекса туристической привлекательности регионов России также вошли Санкт-Петербург, Татарстан, Московская и Свердловская области.

Модератором пресс-конференции выступил Первый вице-президент и научный руководитель ОСИГ, директор НИИ Экономики и управления устойчивым развитием туризма СГУ Христофор Константиниди. По его словам, ключевыми выводами исследования, проведенного в рамках подготовки рэнкинга туристической привлекательности регионов, стали следующие пункты:

Внутренний туризм продолжает уверенный рост: в 2023 году прирост составил 10–20%, аналогичная динамика (+11%) отмечена в 2024 году.

Среди факторов успеха лидеров ─ диверсификация и дифференциация регионального турпродукта.

Растет интерес к экологическому туризму и санаторно-курортному отдыху.

Увеличивается привлекательность «холодных» регионов, что частично связано с климатическими изменениями.

Региональная туристическая инфраструктура и продвижение становятся ключевыми драйверами роста.

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Первый заместитель Исполнительного директора Русского географического общества Сергей Корлыханов отметил, что индекс помогает корректировать региональные программы для повышения инвестиционной и туристической привлекательности.

«Сейчас на всех уровнях власти, бизнеса, общественных организаций мы признаем, насколько высок мультипликативный эффект от туристической отрасли и насколько нужным оказался национальный проект в области туризма, – отметил эксперт. — Хочу поблагодарить коллег за ту работу, которая была начата. Сейчас она набирает обороты, и Русское географическое общество принимает в этом непосредственное участие».

Сагид Заремуков, директор Национального конгресс-бюро, отметил, что одной из составляющих индекса является событийная программа: «Развитие событийного потенциала регионов России – важная составляющая, способствующая росту въездного туризма».

Также на пресс-конференции выступили представители регионов, занявших лидирующие позиции в рейтинге. Все участники пресс-конференции и приглашенные эксперты отметили необходимость развития въездного туризма, повышения качества туристического продукта, оптимизации событийного потенциала регионов и поддержки инфраструктурных проектов.

Индекс разработан научно-образовательным консорциумом «Устойчивый туризм» совместно с Сочинским государственным университетом при поддержке профильных организаций, включая Русское географическое общество, Комитет Государственной Думы по туризму, Национальное конгресс-бюро и сервис для путешественников «Погнали!». Результаты исследования и полные данные доступны на сервисе.

«Мы с большим интересом и энтузиазмом приняли участие в проекте. Индекс поможет туристам выбрать подходящее направление для путешествий и отдыха, а регионам – определить зоны роста. Наша цифровая туристическая платформа предоставила часть данных для аналитики, которые использовались при расчете индекса. Мы продолжим развивать собственные аналитические инструменты и участвовать в этом проекте», ─ рассказал Евгений Елфимов, основатель сервиса «Погнали!».