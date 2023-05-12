Какие страны чаще выдают россиянам шенгенские визы?

Эксперты назвали три государства.

Шенгенские визы россиянам чаще всего выдают Испания, Италия и Финляндия. Такими данными поделились эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР) на сайте организации.

По информации SchengenVisaInfo, в прошлом году россияне обращались за шенгеном 687 000 раз, и в 90% случаев получали его. Только в 10% им было отказано.

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Больше всех виз в ЕС российским туристам оформило консульство Испании в Москве: почти 144 000. На втором месте оказалось консульство Италии, которое выдало почти 89 000 виз, а на третьем — консульство Финляндии (82 000).

Четвертыми и пятыми в списке лояльных к россиянам стран оказались Франция и Греция: их консульства в Москве оформили 55 000 и 41 000 въездных документов соответственно. Также визы активно выдавали Венгрия и Германия.

А вот меньше всего виз россиянам в прошлом году выдали консульства Мальты (154 визы), Исландии (181), Словакии (574), Чехии (623) и Люксембурга (891 виза). Впрочем, не исключено, что к ним и обращались реже.