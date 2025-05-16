Какие страны проще всего дают шенген?

Эксперт по туризму назвала три европейских государства.

В этом году россиянам проще всего получить шенгенскую визу в Италию, Испанию и Грецию. Об этом «Ленте.ру» рассказала основатель турагентства MAYEL Travel Майя Котляр.

По словам эксперта, число отказов в оформлении визы в эти страны составляет менее 1%. При этом Италия еще и оформляет мультивизу, которая дает возможность неоднократно посещать государство (ее дают, если поездки в страну уже были). А Греция выдает визы быстрее Италии: процесс занимает до 14 дней против 20-30.

Котляр добавила, что сложнее всего сейчас получить визу во Францию. Кроме того, туда можно попасть только по биометрическому паспорту.

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«Я думаю, что это универсиализируется в будущем. Это просто пока начала Франция, а дальше вся Европа перейдет на новую систему электронной регистрации на въезд, (...) она запустится где-то с 2026 года», — считает эксперт по туризму.