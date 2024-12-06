Какие страны в Латинской Америке предпочитают россияне?

Спрос на туры в страны Южной Америки и Карибского бассейна остаётся традиционно высоким среди наших граждан, отмечают туроператоры.

Страны Латинской Америки являются не самым бюджетным направлением и не самым комфортным в плане перелётов для россиян, но несмотря на трудности, в этом году турагенты зафиксировали рост в объёме путешествий на Кубу, Аргентину и Бразилию.

В компании «Арт-Тур» рассказали, что благодаря регулярным рейсам на Кубу (сейчас у Москвы есть прямое авиасообщение с Гаваной и Варадеро), спрос на это направление вырос на 50% в сравнении с прошлым годом; на Перу, Бразилию и Аргентину прирост составил 10%.

По словам генерального директора «Арт-Тур» Дмитрия Арутюнова, из латиноамериканских стран, хуже всего продаются туры в Венесуэлу, «так как уровень сервиса в стране не соответствует ожиданиями высокобюджетных клиентов». А из-за отсутствия прямого авиасообщения занижен спрос на Мексику и Доминикану.

Реклама

В фирме Tour Express отметили популярность комбинированных туров: например, маршрут Аргентина – Бразилия — Парагвай — Уругвай стоимостью 6,5 тысяч долларов с перелётами или тур длительностью в три недели, включающий посещение Панамы, Коста-Рики, Гватемалы, Гондураса, Сальвадора и Никарагуа. По словам экспертов, сейчас в Латинскую Америку стали чаще отправляться индивидуальные путешественники, так как группы набрать сложно.

При этом также наблюдаются проблемы с авиаперевозчиками: например, компания Turkish Airlines часто отказывает пассажирам, путешествующим в Латинскую Америку через Стамбул, опасаясь нелегальной миграции через эти страны в США. Для этого находят странные и не совсем очевидные предлоги, например о недостатке отметок о поездках в паспорте. Недавно мы писали о случае, когда россиянина, направляющегося в Панаму с пересадкой в Стамбуле, не пустили на борт самолёта авиакомпании из-за того, что он купил билеты слишком поздно – в Turkish Airlines посчитали его неторопливость подозрительной.