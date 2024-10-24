Каких экзотических животных можно провозить в поездах?

Ранее житель Санкт-Петербурга попался на том, что отправился на отдых в Сочи с питоном. Фотографии змеи, отдыхающей на верхней полке поезда, разлетелись по соцсетям. Оказалось, что этих рептилий в поездах перевозить все-таки нельзя.

В пресс-службе Федеральной пассажирской компании (ФПК) уточнили, что перевозить неядовитых пресмыкающихся в российских поездах можно, но змеи в этот список не входят, поделились на портале NEWS.ru.

Фотографии питона, путешествующего из Питера в Сочи на верхней полке, были опубликованы в сообществе платформы «ВКонтакте». Позже оказалось, что житель Санкт-Петербурга выкупил всё купе, чтобы свозить своего любимца на море.

Фото: «Как там в Питере? | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте»

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Питоны относятся к семейству неядовитых змей, и многие отмечают, что это довольно спокойные животные, поэтому беспокоиться другим пассажирам не стоило.

В ФПК подчеркнули, что перевозить неядовитых пресмыкающихся и земноводных в поезде можно – например, ящериц, игуан или лягушек — но только в закрытых клетках или террариумах. Более того, для транспортировки животных пассажиры должны выбирать специальные вагоны, помеченные при покупке билета значком с лапкой. Поэтому даже если чешуйчатого пассажира в итоге пропустили в поезд, его хозяин всё равно нарушил сразу несколько правил перевозки.

К другим животным, разрешенным к перевозке в поездах пассажирской компании, относятся собаки, кошки и птицы.