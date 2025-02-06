Каким был въездной туризм в 2024 году

Статистика въездного туризма показала значительный рост в 2024 году. Особенно заметно увеличился поток отдыхающих из Китая и Саудовской Аравии, превысив показатели предыдущего года вдвое.

Среди иностранных туристов по-прежнему лидируют представители соседних государств. Наибольшую активность демонстрируют казахстанцы, совершившие 3,4 миллиона визитов, что на 7,7% больше, чем годом ранее. Существенно активизировались и белорусские гости, число поездок которых выросло на четверть.

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Общий приток иностранных граждан увеличился на 8% по сравнению с прошлым годом. При этом среди государств дальнего зарубежья наиболее динамичный рост продемонстрировал Китай, граждане которого стали намного чаще посещать Российскую Федерацию.



После того как Россия ввела электронные визы для иностранцев и возобновила безвизовый режим для групповых туристов из КНР (который был приостановлен во время пандемии) наблюдается значительный подъем туристического потока из Поднебесной.



Статистика показывает, что в 2024 году число гостей из КНР достигло отметки в 1,7 миллиона, что вдвое превышает показатели 2023 года. Эти цифры почти достигли пиковых значений допандемийного периода — в 2019 году граждане КНР осуществили 2,2 миллиона визитов в Россию с различными целями. Такой стремительный рост объясняется комплексом принятых мер по упрощению въезда для китайских граждан.