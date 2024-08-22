Россияне рассказали про отпуск мечты

Чаще всего в России мечтают о поездке на дикие острова — без интернета и связи.

Россияне считают идеальным вариантом отдыха поездку на дикие острова — без связи. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного сервисом по продаже билетов «Купибилет». Оказалось, что 24% респондентов мечтают об отдыхе вдали от цивилизации. Кроме того, 14% опрошенных хотели бы совершить кругосветное путешествие или посетить Камчатку. 13% россиян мечтают увидеть кенгуру в Австралии и побывать в Антарктиде, а 5% — отправиться на сафари в Африке.

Согласно исследованию, чаще всего отдохнуть на диких островах хотят мужчины в возрасте 31-35 лет. Такой отдых может обойтись примерно в 320 тысяч рублей на десять дней. Об этом сообщила директор по маркетингу компании «Купибилет» Екатерина Долгих.

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Также опрос показал, что 30% россиян готовы копить на путешествие мечты целый год, 15% — добираться до желанного места хоть целую неделю, 14% — жить в недорогом отеле ради того, чтобы увидеть природу, и 12% — отказаться от кулинарных излишеств в пользу каши, яиц и булок.

Ранее сообщалось, что больше всего на отдыхе россияне боятся опоздать на свой самолет, автобус или поезд.