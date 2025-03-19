Какое главное разочарование россиян в путешествиях?

Туристы рассказали об идеальном отдыхе в детстве и взрослом возрасте — и его «минусе»

Россияне назвали главным взрослым разочарованием в путешествиях... их цену. Об этом говорится в результатах опроса сервиса «Купибилет».

Согласно ему, 43% респондентов признались, что цены на поездки оказались гораздо выше, чем они представляли в юности. Кроме того, большинство из них (46%) рассказали, что в то время лучшим отдыхом для них были поездки на море. Еще 16% признались, что мечтали о поездках в парки с аттракционами, а 14% — просто о поездках к родственникам за город.

11% россиян в детстве и юности больше всего любили отдых в летних лагерях, 7% — за границей и 6% — культурные поездки и экскурсии.

С возрастом, отмечают аналитики, представления о лучшем отдыхе у большинства россиян изменились. Теперь 21% россиян выбирает уединенный отдых за городом, 10% полюбили экскурсии, а 5% мечтают снова оказаться в детском лагере. И, наконец, 15% отметили, что мечты об отдыхе у них не изменились и остались такими же, как в детстве.

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