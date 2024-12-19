Какое зарубежное направление оказалось самым популярным в 2024 году?

По традиции, лидером выездного туризма в этом году стала Турция.

В Ассоциации Туроператоров России (АТОР) рассказали, что самыми популярными зарубежными направлениями для российских путешественников в 2024 году стали Турция, Таиланд и ОАЭ.

Вице-президент АТОР Артур Мурадян отметил в разговоре в РИА Новости, что лидером выездного туризма остаётся Турция: по окончании года в эту страну будет совершенно как минимум 7,5 миллионов поездок нашими гражданами. Вторую строчку занимает Таиланд с 1,5 миллионами поездок, а замыкают список Объединенные Арабские Эмираты, куда по итогам года отправится как минимум 1,3 миллиона человек.

Солнечный рассвет в Каппадокии, Турция Фото: Евгений Новохатский / фотохостинг Russian Traveler

Ранее Мурадян также упоминал в разговоре с Вестником АТОР, что в список лидеров этого года стоит включить Египет и Китай; а Мальдивы, Таиланд и ОАЭ вообще продемонстрировали в 2024 году «исторические рекорд по российскому турпотоку».

Реклама

«У Турции, которая остается (и останется) рынком номер 1 для России в выездном туризме, к сожалению, в этом году рекорда, скорее всего, не будет. Но, уверен, он точно будет в следующем году», – добавил эксперт.

Несмотря на снижение курса рубля и сложности при совершении оплат туроператорами из России, в эти «стрессовые» времена туризм остаётся «одной из базовых потребностей российского потребителя», заключил Мурадян. Поэтому спрос на выездной и внутренний туризм продолжит расти.