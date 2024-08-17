Какой морской курорт России оказался самым популярным в августе?

Многие жители нашей страны собираются провести последний месяц лета на Чёрном, Азовском и Каспийском морях.

Крымские курорты оказались самыми популярными в августе среди россиян, сообщили эксперты «Яндекс Путешествий».

По данным специалистов онлайн-сервиса бронирований, особой популярностью в августе пользуются Алупка, Гурзуф и Судак на побережье Чёрного моря. Из этих трёх направлений меньше всего денег российские туристы оставят в Алупке – средняя стоимость за ночь в отеле на этом курорте не превышает 4,6 тысяч рублей. В Судаке и Гурзуфе средний ценник за ночь уже немного выше — 5,5 тысяч и 7,8 тысяч рублей соответственно.

Набережная Сочи Фото: Алексей Белоконь / фотохостинг Russian Traveler

При этом предполагается, что на курортах Краснодарского края, которые тоже пользуются спросом среди россиян, туристы смогут потратить чуть меньше. В Сочи средняя стоимость за ночь равна 4,5 тысячи рублей, а в Лермонтово 6,8 тысяч.

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Среди курортов на берегу Азовского моря путешественники предпочитают Ейск и станицы Должанскую и Голубицкую – средняя стоимость ночи в последней в августе будет равна 4,9 тысяч рублей.

А вот на берегу Каспийского моря большим спросом пользуются отели Дербента – их популярность в этом году выросла на 41%, а средняя цена за ночь снизилась до 7,1 тысячи рублей в сравнении с прошлым годом, показало исследование