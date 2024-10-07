Какую страну бывшего СССР больше всего любят российские туристы?

Чаще всего туристы ездят в Беларусь.

Беларусь стала самой популярной страной бывшего СССР у россиян осенью 2024 года. Об этом заявили в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

Как объяснила директор по развитию, продвижению и рекламе компании «Туртранс-Вояж» Ирина Гусакова, все дело в транспортной доступности страны, низких ценах, богатом культурном наследии и возможности оплачивать покупки картой «Мир».

В этом году компания отправила в Беларусь на 35% туристов больше, чем в 2023-м. Поездка в страну на пять дней обойдется примерно от 15 500 рублей на одного, не включая стоимость билета на поезд.

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