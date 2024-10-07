Какую страну бывшего СССР больше всего любят российские туристы?

Чаще всего туристы ездят в Беларусь.
Беларусь стала самой популярной страной бывшего СССР у россиян осенью 2024 года. Об этом заявили в Российском союзе туриндустрии (РСТ).
Как объяснила директор по развитию, продвижению и рекламе компании «Туртранс-Вояж» Ирина Гусакова, все дело в транспортной доступности страны, низких ценах, богатом культурном наследии и возможности оплачивать покупки картой «Мир».
В этом году компания отправила в Беларусь на 35% туристов больше, чем в 2023-м. Поездка в страну на пять дней обойдется примерно от 15 500 рублей на одного, не включая стоимость билета на поезд.
Также на верхушке рейтинга популярных стран БСССР этой осенью оказались Узбекистан, Азербайджан, Армения и Грузия.
Недавно стало известно, что путешествия российских туристов в Беларусь приравняют к внутреннему туризму.