Камчатка и Сахалин — первые среди регионов для активного туризма

Рейтинг был представлен Российским союзом туриндустрии (РСТ).

На верхних строчках списка оказались два дальневосточных региона, которые привлекают внимание любителей активного и экспедиционного отдыха. В список также вошли такие места, как Алтай, Красноярский край и Карелия.

«Лидерами по востребованности на летний период в сборном формате остаются Камчатка, Сахалин и Курильские острова. Наиболее популярным видом отдыха остается комбинированный, когда несколько активностей сочетаются в одном туре, их доля в общем объеме продаж составляет 40%, также в тройке лидеров – трекинги и экспедиционные туры», – рассказал в комментарии для РБК руководитель комитета РСТ по приключенческому туризму Вадим Мамонтов.

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Как правило, цены на активные туры начинаются от 15 тысяч рублей на человека в день, и обычно туристы планируют свои поездки на 7-9 дней. В течение года средняя стоимость поездки на человека увеличилась на 23%, составив 166 тысяч рублей.

Рейтинг был подготовлен эксператами в преддверии начала сезона активного туризма. В традиционный период майских праздников наблюдается рост интереса к активным и экспедиционным путешествиям как внутри страны, так и за границей. Бронирования на лето также демонстрируют видимый рост: по сравнению с прошлым годом спрос увеличился почти на 60%.

В то время как динамика продаж на майские праздники остается на уровне предыдущего года, в летние месяцы зафиксирован рост на целых 58%. При этом глубина бронирования — то есть промежуток времени между покупкой тура и датой приезда в отель — за последние два года возросла в среднем на 70%, как для дальневосточных регионов, так и для экспедиционных видов путешествий.