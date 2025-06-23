Камерный отдых в горах Красной Поляны

В горах начинается самая живописная пора. Время наслаждаться тишиной, созерцать пробуждающуюся природу и перезагружаться. В Красной Поляне как раз появились два новых отеля, которые обещают сделать отдых незабываемым: Bridge Apart и Bridge Villas. Это новые проекты команды Bridge, которая много лет успешно управляет своим флагманским отелем в Сириусе. Теперь высокий уровень сервиса, современный дизайн и домашняя атмосфера доступны не только у моря, но и в горах.

Bridge Apart: дизайнерские апартаменты

Bridge Apart — это 18 дизайнерских номеров: от уютных студий до просторных апартаментов с террасами и патио. Отель открылся в мае 2024 и сразу завоевал сердца тех, кто предпочитает камерную атмосферу и восполняющий отдых. Bridge Apart объединяет красоту горной природы и комфорт современного апарт-отеля.

Интерьеры номеров, вдохновлённые культовым стилем ар-деко, выполнены в успокаивающих тонах: лавандовый, глубокий зелёный, насыщенный синий — палитра, которая поможет восстановить силы и позволит по-настоящему расслабиться. Простота домашнего уюта здесь сочетается с выверенными деталями премиального сервиса: постельным бельём и халатами от легендарного греческого бренда Togas и косметикой от локального бренда «Сила гор».

При этом Bridge Apart — это не только про эстетичный, но и про качественный насыщенный отдых. Банный комплекс с бассейном позволит качественно перезагрузиться, тренажёрный зал — поддержать энергию и тело в форме, а стильный гастробар превратит приём пищи в гастропутешествие по миру авторских коктейлей и изысканных закусок.

Реклама

Bridge Villas: современные виллы

Bridge Villas, современные виллы в Красной Поляне, откроются для гостей 15 июня 2025. Это просторные дома с большими каминными гостиными и удобными кухнями, где так приятно остановиться всей семьёй или компанией близких друзей. Bridge Villas позволяет отдохнуть в тишине и прочувствовать атмосферу горного шале, не отказывая себе в комфорте.

Bridge Villas — это пять вилл вместимостью от 10 до 18 человек. На территории есть банный комплекс — самое то, чтобы расслабиться после активного отдыха или долгих прогулок по горам. Русская дровяная баня, финская сауна, терраса с купелью — можно париться самостоятельно или воспользоваться услугами профессиональных банщиков и массажистов. А после отдыхать с чашкой ароматного травяного чая в большой гостиной.

Для тёплых вечеров на свежем воздухе в Bridge Villas предусмотрели зону барбекю с мангалом и дровяным очагом. Вот идеальный сценарий: тёплый плед, звёздное небо, потрескивание костра и задушевные разговоры — что может быть лучше?

Забронировать номер или виллу можно на сайте.