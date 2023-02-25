Каналы Венеции пересыхают

Гондолы не могут перемещаться по некоторым из знаменитых каналов города.

Венеция, которая обычно страдает из-за наводнений, теперь столкнулась с необычайно скудными приливами, из-за которых гондолы, водные такси и скорая помощь не могут перемещаться по некоторым из ее знаменитых каналов.

В проблемах обвиняют сочетание нескольких факторов – отсутствие дождя, систему высокого давления, полнолуние и морские течения.

Улица в Венеции Фото: Manuel Silvestri

Итальянские реки и озера страдают от острой нехватки воды, заявила в понедельник экологическая группа Legambiente, сосредоточив внимание на севере страны. В По, самой длинной реке Италии, которая течет от Альп на северо-западе до Адриатики, сейчас на 61% меньше воды, чем обычно в это время года, говорится в заявлении.

В июле прошлого года Италия пострадала от сильнейшей за 70 лет засухи и объявила чрезвычайное положение в районах, прилегающих к реке По, на долю которых приходится примерно треть сельскохозяйственного производства страны.

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«Мы находимся в состоянии дефицита воды, который нарастал с зимы 2020-2021 годов. Нам нужно восстановить уровень 500 мм в северо-западных районах: нам нужно 50 дней дождя», – Массимилиано Псаки, эксперт по климату из итальянского научно-исследовательского института CNR.

Уровень воды в озере Гарда на севере Италии упал до рекордно низкого уровня, что позволяет добраться до небольшого острова Сан-Бьяджо на озере по открытому пути.

Антициклон царствует в Западной Европе в течение 15 дней, принося умеренные температуры, которые обычно наблюдаются в конце весны. Однако последние прогнозы погоды указывают на то, что в ближайшие дни в Альпах выпадут столь необходимые осадки и снег.