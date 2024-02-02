Караван с экспедицией Федора Конюхова в ОАЭ уже прошел половину пути

Караванная экспедиция преодолела половину намеченного маршрута – четыре эмирата.

«Мы сейчас сидим в пустыне, встали на стоянку. У нас очень красиво, наблюдаем закат в песках», – рассказал руководитель экспедиционного штаба и сын путешественника Оскар Конюхов.

По словам предпринимателя и друга Федора Конюхова Игоря Молчанова, путь экспедиции пролегает по всем семи эмиратам ОАЭ. Он отметил, что «только путешествие на верблюдах позволяет по-настоящему прочувствовать историю этих мест, познакомиться с культурой и окунуться в быт кочевников».

Старт российско-арабской экспедиции состоялся в городе Аль-Эйн эмирата Абу-Даби 27 января 2024 года. На сегодняшний день караван пересек территорию четырех эмиратов: Абу-Даби, Дубай, Аджман и Шарджа. В составе – десять верблюдов для пяти россиян и пяти представителей ОАЭ.

По мере продвижения по маршруту участники экспедиции знакомятся с местной историей и культурой. Так, они посетили заброшенный «город-призрак» Аль Мадам и Млейху – одно из старейших мест археологических раскопок неолитического периода в мире.

«Стоит отметить уважительное отношение местных жителей к караванам верблюдов. На оживленных автомобильных трассах предусмотрены специальные подземные переходы, а на сложных участках нас сопровождает полицейский патруль», – говорится в сообщении штаба Федора Конюхова.

В среднем путешественники проекта «Через семь эмиратов» проходят примерно 30-40 километров, затем останавливаются на ночевку, разбивая палаточный лагерь. Ночью температура в пустыне опускается до плюс восьми градусов, а днем термометр стабильно держится на плюс 30.

Во время дневных остановок Федор Конюхов делает наброски будущих картин. «Художник всегда привозит из экспедиций зарисовки и уже в Москве, в своей мастерской, воплощает их в масштабные полотна», – пишут в штабе Конюхова.

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Во время дневных остановок Федор Конюхов делает наброски Фото: Штаб Федора Конюхова

Сейчас караван Конюхова – Молчанова направляется в Рас-эль-Хайму. Прибытие экспедиции запланировано на вечер 5 февраля.

Это путешествие также является тренировочным этапом на пути к более масштабной экспедиции – пересечению Аравийского полуострова от Персидского залива через Королевство Саудовская Аравия до Красного моря.