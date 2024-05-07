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Карелия бьет туристические рекорды

В 2023 году в регион прибыло огромное количество туристов – 1,6 миллиона.

В 2023 году в Карелию прибыло огромное количество туристов – 1,6 миллиона, что оказалось на 8% больше, чем в предыдущем году. Каждый житель республики ощутил приток гостей — в среднем на троих жителей пришелся один турист. Глава региона, Артур Парфенчиков, во время выступления перед депутатами Заксобрания республики отметил этот рекордный показатель посещаемости.

С 2019 года количество объектов размещения в регионе увеличилось вдвое, и теперь в каждом районе гости республики могут выбрать уютные и современные гостиницы, глэмпинги или гостевые дома.

Ввод в эксплуатацию 200 новых номеров в модульных гостиницах в этом году будет продолжением стратегии увеличения общего номерного фонда региона, об этом рассказал Артур Парфенчиков.

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