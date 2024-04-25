Карелия – одно из самых популярных направлений для отдыха на майские праздники

Аналитики Ассоциации Туроператоров России (АТОР) составили список лучших мест для поездок в этот период.

Согласно данным АТОР, в этом году в первую пятерку попали Краснодарский край (Сочи, Анапа, Геленджик, Красная Поляна), Санкт-Петербург, Кавказские Минеральные Воды, Калининградская область и Дагестан. На последующих местах расположились Москва и Подмосковье, Крым, Казань, Карелия и речные круизы.

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В этом году количество путешественников увеличилось, хотя эксперты предсказывали, что более 90% россиян будут отдыхать дома или на даче в майские праздники.