Картой «Мир» можно будет расплачиваться по всей Кубе

О снятии ограничений объявили кубинские власти.

На Кубе планируют расширить количество отелей и торговых точек, где будет возможно расплатиться картой российской платежной системы «Мир». Об этом заявил министр туризма страны Хуан Карлос Гарсиа Гранда.

Сейчас российскую карту уже принимают более чем в 20 тыс. мест по всей стране. Однако несмотря на распоряжение правительства Кубы о повсеместном использовании платежной системы «Мир», некоторые общественные пространства пока что отказываются от этой опции по техническим причинам.

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«Мы выпустили четкие рекомендации для сферы туризма: все должны принимать карты „Мир“, независимо от технических предпочтений. Готовим второй этап – если бизнес откажется выполнять это требование, его деятельность может быть ограничена», — рассказал министр.

Хуан Карлос Гарсиа Гранда также подтвердил приверженность Кубы укреплению связей между двумя странами. Министр рассказал, что благодаря организации специальных школ, кубинских гидов уже активно начали обучать русскому языку для увеличения привлекательности этого направления для наших туристов.